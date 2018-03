आजकल आकर्षक दिखने के लिए लोग प्लास्टिक सर्जरी कराने में जरा भी नहीं घबराते। लेकिन कुछ लोगों में सुंदर दिखने की चाह इतनी ज्याद बढ़ जाती है कि वे प्लास्टिक सर्जरी के ही आदी हो जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है स्टार डेलगुडाइस। बता दें कि 28 वर्षीय स्टार डेलगुडाइस अब तक लाखों पाउंड प्लास्टिक सर्जरी पर खर्च कर चुकी हैं। डेलगुडाइस जब 17 साल की थीं, तभी से प्लास्टिक सर्जरी करा रही हैं और अब तक करीब 200 सर्जरी करा चुकी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान वह पूरे समय खड़ी ही रहीं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बट इम्प्लांट कराए हैं, जिससे उन्हें बैठने में काफी तकलीफ हो रही थी। इस कारण एंकर्स को भी स्टार के साथ खड़े रहकर ही इंटरव्यू करना पड़ा।

अपनी प्लास्टिक सर्जरी की आदत के लिए स्टार डेलगुडाइस अपने माता-पिता को जिम्मेदार मानती हैं। डेलगुडाइस का कहना है कि उसके माता-पिता उस पर लगातार दबाव बनाए रखते थे कि उसे अन्य बच्चों से सुंदर दिखना है। यही कारण रहा कि वह खुद को आकर्षक बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की आदी हो गईं। स्टार डेलगुडाइस ने बताया कि खुद को बदलने के लिए वह अब तक प्लास्टिक सर्जरी पर 2,30,000 पाउंड खर्च कर चुकी हैं। इन सर्जरी में 5 होंठों की सर्जरी, 4 नाक की सर्जरी, जबड़े की सर्जरी और गालों आदि की सर्जरी भी शामिल है।

‘I have been addicted to surgery, and I probably am addicted to surgery’ – Star Delgiudice tells us about her latest procedure… pic.twitter.com/vbrMALv2IJ

— This Morning (@thismorning) March 9, 2018