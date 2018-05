ट्रोल्स को जवाब देने के लिए मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर किए ‘सबूत’

रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत के नक्शे पर रोशनी की दो तस्वीरें शेयर करने के बाद ट्विटर पर यूजर्स के एक धड़े द्वारा उन्हें काफी ट्रोल किया गया था, जिसके बाद अब उन्होंने खुद अपने ट्वीट को लेकर सबूत पेश किए हैं। गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके द्वारा शेयर की गई तस्वीरें फेक नहीं हैं और वह नासा के द्वारा जारी की गई तस्वीरें ही हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए दो न्यूज लिंक भी शेयर किए हैं, जिनमें बिजली को लेकर साल 2012 और 2016 के बीच का अंतर बताया गया है।

गोयल ने कहा, ‘रात में चमकते भारत की तस्वीरें नासा की तरफ से जारी की गई हैं और इनमें कुछ भी फेक नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक ने भी इस डाटा का विश्लेषण किया है।’ गोयल द्वारा शेयर की गई न्यूज़ लिंक में एक लिंक नासा की है और दूसरी नेशनल ज्योग्राफिक की है। गोयल द्वारा इस ट्वीट में भी चमकते भारत की दो तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिनमें से एक में लिखा है कि यह तस्वीर साल 2012 से पहले की है और दूसरी तस्वीर अप्रैल 2017 की है, इन दोनों को ही नासा ने जारी किया है।

There is nothing fake about the latest NASA images depicting the humongous change in India's brightness at night. National Geographic also analysed this data and credited rural electrification among other factors.

— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) April 30, 2018