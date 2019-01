हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, जिसपर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। पीयूष गोयल ने अपने आधिकारिक हैडल से वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, ”डेमोक्रेसी की आड़ में देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने वालों को पहचानें।” दरअसल, वीडियो में राजू श्रीवास्तव बिना नाम लिए ही कुछ बीजेपी विरोधी नेताओं को घेरते नजर आते हैं। वह पीएम मोदी की आलोचना में नेताओं की कही बातों के लिए उनको घेरते हैं। राजू श्रीवास्तव कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है लेकिन कुछ लोग इसका फायदा प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलकर उठा रहे हैं। एक जगह वह बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान को दोहराते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘चौकीदार ही चोर है’। वीडियो में वह कई लोगों की मिमिक्री करते हुए उन मुद्दों को लेकर बात करते हैं जो अक्सर लोगों की जुबान पर रहते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क और आवास आदी। राजू श्रीवास्तव कहते हैं पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन को साधने के लिए विदेश दौरे किए लेकिन अब लोग कहते हैं कि पीएम मोदी विदेश बहुत घूमते हैं।

वीडियो में वह राफेल डील का भी जिक्र करते हैं और बताते हैं कि क्यों इसके लिए सरकारी कंपनी एचएएल का चयन न करके प्राइवेट कंपनी रिलायंस डिफेंस को चुना गया। वीडियो के आखिर में राजू श्रीवास्तव कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग देश में रह रहे हैं वो उन्हें गाली दे सकते हैं।

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ”अगर इस वीडियो को इस हैंडल से शेयर किया गया है तो भगवान कसम युगों-युगों तक याद रखा जाएगा, उदाहरण के लिए ‘अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना’।” विनय कुमार दोकानिया ने लिखा, ”पीयूष गोयल इस वीडियो को साझा करना इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के पास खुद का बचाव करने के लिए कुछ नहीं बचा और उन्हें एक जोकर पर निर्भर होना पड़ता है।”

एक यूजर ने लिखा, ”और राजू श्रीवास्तव स्वच्छ भारत के ब्रैंड अंबेसडर हैं। उन्हें सबसे पहले अपने मुंह की सफाई करनी चाहिए।” नाना पाटेकर नाम से प्रोफाइल बनाए एक यूजर ने लिखा, ”अगर प्रधानमंत्री जी को मान-सम्मान मिलना चाहिए तो याद रखिए देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी मान-सम्मान मिलना चाहिए। जो जैसे बोता है सो काटता है। वैसे भी मान-सम्मान और इज्जत कभी दान में नहीं मिलती कमाना पड़ता है।” मोहम्मद शादाब नाम के यूजर ने लिखा, ”पूरा वीडियो सुनें, राजू श्रीवास्तव के जरिये पीयूष गोयल स्वीकार कर रहे हैं कि राफेल डील नरेंद्र मोदी के द्वारा अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को दी गई थी।”

