रविवार रात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन ने ली है। इस संगठन का दावा है कि जेएनयू में उसी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा करवाई है। संगठन के अध्‍यक्ष पिंकी चौधरी का एक विडियो वायरल हुआ है जिसमें वह जेएनयू में हुई हिंसा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। वायरल विडियो में जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हालांकि सोशल मीडिया में लोग पिंकी चौधरी और उनके संगठन हिंदू रक्षा दल का मजाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं कि ये लोग बहती गंगा में हाथ धोने आ गए हैं।

दरअसल पिंकी चौधरी के दावे को सोशल मीडिया में ज्यादातर लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ग़ैरज़िम्मेदारी से ज़िम्मेदारी ले रहे इस शख़्स को दिल्ली पुलिस की मेहमाननवाज़ी की सख़्त ज़रूरत है। वहीं कुछ ने लिखा कि ABVP को बचाने के लिए जो पिंकी भैया आगे आये हैं इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है। स्क्रिप्ट याद नहीं कर पाते हैं।

Is this real? People taking responsibility of vandalism on video? Or is it a case of ‘behati ganga mein haath dhone’

Just ask him to bring all those who were shown in video clips. Then Police should verify if they were the ones as he claims. If he is lying, it will be proved instantly.

