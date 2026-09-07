उत्तर प्रदेश की एक युवती ने बचत के पैसों से जमीन खरीदी है, इसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। युवती ने बताया है कि उसने नौ साल तक गुल्लक में जमा किए गए पैसों से जमीन का एक प्लॉट खरीदा है, जिससे सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

इंस्टाग्राम पर @djmadgirl के नाम से मशहूर दीक्षा जायसवाल ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 2017 में पैसे बचाना शुरू किया था। लोग दीक्षा की कहानी से इंस्पायर हो रहे हैं।

वीडियो में पूछा गया है, “2017 से पैसे बचाकर आपने क्या हासिल किया?”

इसके बाद जायसवाल ने उन पैसों को दिखाया जो उन्होंने इतने सालों में जमा किए थे। वीडियो में उन्हें गुल्लक खोलते और उसमें से धीरे-धीरे जमा किए गए नोट और सिक्के निकालते हुए देखा जा सकता है।

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सिर्फ़ एक गुल्लक से कहीं ज्यादा

उनकी बचत सिर्फ़ एक गुल्लक तक ही सीमित नहीं थी। वीडियो में जायसवाल को एक बैग और दूसरे डिब्बों से कैश निकालते हुए भी देखा जा सकता है और आखिर में वह पैसे के सात-आठ बंडल दिखाती हैं। इस कलेक्शन में कई सालों से जमा किए गए सिक्के और नोट दोनों शामिल हैं।

इसके बाद जायसवाल उस ज़मीन का टुकड़ा दिखाती हैं जिसे उन्होंने अपनी बचत से खरीदा था। बाद में उन्हें उस प्रॉपर्टी पर परिवार और दोस्तों के साथ पोज़ देते हुए भी देखा जाता है। वीडियो में यह नहीं बताया गया है कि जायसवाल ने नौ सालों में कितने पैसे बचाए या प्लॉट की कीमत क्या थी। इसमें प्रॉपर्टी की सही जगह या साइज़ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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यह वीडियो वायरल हो गया है और इसे 36 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। यूज़र्स उसके तरीके पर कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं।

‘मैथ्स समझ नहीं आ रहा’

एक यूज़र ने कहा, “तो हर साल रिश्तेदार उसे प्लॉट खरीदने के लिए कम से कम 2 लाख रुपये देते थे, लेकिन 9 साल बाद हिसाब-किताब कुछ समझ नहीं आ रहा (Maths is not mathing)।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “किसी लड़की को अपने दम पर कुछ हासिल करते देखकर बहुत खुशी हुई।” तीसरे यूज़र ने कहा, “इतना सब्र रखने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है।” खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है?

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…