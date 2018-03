सोशल मीडिया में कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अन्य राष्ट्रीय नेता अपने हाथ हवा में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली नजर में तस्वीर में सबकुछ सामान्य नजर आता है। हालांकि बारीकी से देखने पर तस्वीर में एक चीज ध्यान खींचती है, वह हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। दरअसल, तस्वीर में दिख रहा है कि जहां हर कोई हवा में हाथ उठाया हुआ है तो वहीं सोनिया गांधी आराम से बैठी हुई हैं। राहुल गांधी हाथ उठाते हुए अपनी मां की तरफ देख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा इस फोटो को लेकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहा है।

एक यूजर ने कहा, ‘राहुल गांधी मनमोहन सिंह को कॉपी कर रहे हैं।’ वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, ‘नहीं, वह अपनी मां को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया।’ The Kanpuriya नाम के यूजर ने कहा, ‘फोटो को ध्यान से देखो… मनमोहन सिंह चिंतित नजर आ रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि कार्यक्रम के बाद मैडम डाटेंगी क्या?’ एक यूजर ने कहा, ‘मनमोहन सिंह जी ने “मैडम”के बदले में दूसरा हाथ क्यों नहीं उठाया!’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘कौन-कौन छोटा भीम देखता है?’

No he is looking at his momma and thinking , ki maine kuch galat to nahi kar diya

— DEVANSH (@NotSo_Creative_) March 17, 2018