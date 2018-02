बीजेपी महिला सांसद के साथ नीरव मोदी की तस्वीर वायरल, लोग ले रहे मजे

पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस तस्वीर में नीरव मोदी भारतीय जनता पार्टी की सांसद पूनम महाजन और अन्य लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। अन्य लोगों में ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस चार्ल्स भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर पर लोग नीरव मोदी की जमकर चुटकी ले रहे हैं। नीरव मोदी के साथ ही पूनम मदाजन और प्रिंस चार्ल्स के भी लोग मजे ले रहे हैं। बता दें कि इससे पहले नीरव मोदी की एक और तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक ही मंच पर दिखे थे। वो तस्वीर जनवरी महीने में पीएम के दावोस दौरे के दौरान की थी। उस तस्वीर के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी पर लोगों ने खूब हमला बोला था। अब नीरव मोदी की एक और तस्वीर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। महिल पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी ने ये तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए स्वाती ने लिखा- प्रिंस चार्ल्स, कैमिला और बीजेपी सांसद पूनम महाजन के साथ नीरव मोदी की एक्सक्ल्युसिव तस्वीर।

ये तस्वीर सोशल मीडिया में आते ही लोगों के कमेंट्स आने लगे। देखते ही देखते ये फोटो वायरल होने लगी। लोग मजे लेते हुए लिखने लगे कि नीरव मोदी की बीजेपी सांसद के साथ एक और तस्वीर, इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है। वहीं कुछ यूजर्स ने लिका कि नीरव मोदी तुम जहां कहीं भी हो घर वापस आ जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सारे आरोप कांग्रेस पर लगा दिए गए हैं! तुम्हारे पापा भी तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहे हैं और तुम्हारे छोटे भाई संबित का भी रो-रो कर बुरा हाल है।

Ji ji…Nirav Modi ji photobombs yet another photo with Indian MP.

Isme BJP ki koi galti nahi hai. — Bhupinder Singh (@anandfateh) February 20, 2018

As we know there are a lot of Ministers and BJP members who are directly and indirectly involved in #PNBScam — Mohd Imran Siddiqui (@I_ImranSiddiqui) February 20, 2018

Ohhh Prince Charles also involved !! — Socho (@sandoshi786) February 20, 2018

What difference it makes if Prince Charles or Prince Robert or Prince MPs stand with a culprit. Nothing short of get back the tax payers money in bank and punish the respectable robbers. — P.Velayudha Panicker (@PVelayudhaPanic) February 20, 2018

This guy is a master of photobombing. — KB (@Kambhakt_) February 20, 2018

Chotaa modi Bade modi ko 15 saal se funds de Raha hai.

Pradhan Sewak hi Hissedaar hai. — Ajay Pal Singh Tomar (@tomaraps) February 20, 2018

No Doubts Remain. And Modi's Silence Confirms All. — #saveindianwomen (@DrKSBhardwaj2) February 20, 2018

Mahajan- Modi link! — Anurag Chaturvedi (@AnuragC1106) February 20, 2018

O wow seedhe seedhe prince Charles k sath khada h # PNB scammer — creativedreams786@gmail.Com (@creativedream16) February 20, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App