केजरीवाल के विज्ञापन में मोदी के पोस्टर की फोटो, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा-ये तो घोटाला है

दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने तीन साल पूरे होने पर विज्ञापन जारी किया। जिसकी फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। भाजपा के नेता इसे एड घोटाला कहकर मजे ले रहे हैं। मामला आम आदमी पार्टी सरकार के विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर की फोटो लगाने का है। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री ने भी इसे चोरी करार देते हुए तंज कसा।

दिल्ली में 14 फरवरी को सरकार के तीन साल पूरे होने पर जारी पोस्टर में कहा गया है- तीन साल में हुआ कमाल, बदले स्कूल, बदले अस्पताल, बदला बिजली-पानी का हाल। सरकार ईमानदार हो तो सब कुछ हो सकता है। इस विज्ञापन में आम जनता की जो तस्वीर छपी है, वही तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिवइट अप कैंपेन के विज्ञापन में दो साल पहले छपी थी। @giveItUp ट्विटर हैंडल मोदी के साथ आम जन की तस्वीर वाला ये विज्ञापन 27 मार्च 2016 को शेयर किया गया था। इस विज्ञापन में पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से गैस सब्सिडी छोड़ने वाले 90 लाख लोगों का आभार व्यक्त किया गया है। जिसमें खुशहाल दिख रही आम जनता की तस्वीरें थीं। यही तस्वीर अब केजरीवाल सरकार ने अपने विज्ञापन में इस्तेमाल किया है। मोदी और केजरीवाल के विज्ञापन की तस्वीरों को शेयर करते हुए बीजेपी दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तंज कसते हुए कहा- वाह वाह @ArvindKejriwal जी , ये तो एड घोटाला कर दिया। वहीं कपिल मिश्रा ने दोनों तस्वीरें ट्वीट करते हुए मौज ली है।

Pic 1 – campaign by Modi Ji in 2017

Pic 2 – campaign by Kejriwal in 2018

चोर ना चोरी से जाए

ना हेरा फेरी से जाए pic.twitter.com/dy7MCirUuA

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) February 20, 2018