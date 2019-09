सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक शख्स किसी पुल के बाहरी तरफ खड़ा है और अंदर की तरफ से भीड़ ने उसे पकड़ रखा है। किसी ने पैर पकड़े हैं तो किसी ने उसकी बेल्ट खींची हुई है। कुछ लोगों ने इस शख्स को कस कर गले लगाया हुआ है। लोग इस तस्वीर को देख कर लिख रहे हैं कि भारत में तो मॉब लिंचिंग हो जाती है।

दरअसल बहुत से लोग इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर रहे हैं। शेयर करने वाले लिख रहे हैं- लंदन में ये आदमी ख़ुदकुशी करने की ग़र्ज़ से छलांग लगाने जा रहा था। एक अजनबी आदमी ने उसे देखा और उसके पैर पकड़ लिए और उसे मनाता रहा के ऐसा ना करें। कुछ देर बाद कई और अजनबी लोग जमा हो गए। किसी ने उसकी पतलून के बेल्ट को पकड़ा और किसी ने उसे रस्सी से बांध दिया ताकि वो कूद ना सके।

वायरल हो रही ये तस्वीर कब की है इस बारे में तो कहीं कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है लेकिन पिछले दो दिनों से इसे खूब शेयर किया जा रहा है। तमाम भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि एक तरफ विदेशों में लोग इतने संवेदनशील हैं कि किसी अजनबी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं वहीं भारत में तो भीड़ एक अकेले इंसान की मॉब लिंचिंग कर दे रही है।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा- एक तरफ ऐसे समाज की तस्वीर है, जहां एक भीड़ एक अकेले इंसान को बचा रही है। दूसरी तरफ एक ऐसा समाज बन चुका है जहां भीड़ एक अकेले इंसान की जान ले लेती है। इस भीड़ के लिए किसी को जान से मारने के लिए उसका धर्म, ज़ात या अफ़वाह, कुछ भी कारण काफ़ी है।

वहीं ऐसे ही कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा- भारत में तो किसी की जान बचाने की जगह लोग पहले वीडियो बनाते और फिर वायरल कर देते।

