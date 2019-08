फ्रांस में आयोजित जी-7 समिट (G7 Summit) की एक फोटो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर है डोनल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) की। वायरल तस्वीर में मेलानिया ट्रंप जस्टिन ट्रूडो संग गर्मजोशी से मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि रविवार शाम G-7 समिट में शामिल हुए दुनिया के ताकतवर नेता और उनके सम्मेलन के समापन के बाद फोटो क्लिक करवा रहे थे। ये तस्वीर उसी समय क्लिक की गई थी।

वायरल फोटो में दिख रहा है कि यूएसए की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप मुलाकात के दौरान कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के गाल पर पारंपरिक किस के लिए उनकी ओर झुकती नजर आ रही हैं। फोटो की टाइमिंग ऐसी थी कि ऐन इसी मौके पर उनके पीछे ट्रंप आंखे नीचे किए हुए कैमरे में कैद हो गए। सोशल मीडिया में आते ही ये तस्वीर वायरल होने लगी। इस फोटो पर दुनिया भर में लोग मौज ले रहे हैं। इस तस्वीर पर ढेरों मीम्स भी वायरल हो रहे हैं।

मेलानिया और ट्रूडो की इस तस्वीर पर चुटकी लेते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि मेलानिया सभी तरह के जोखिम लेने को तैयार हैं। वहीं कुछ अन्य यूजर्स लिख रहे हैं कि कोई ऐसी खोजिए जो आपको इस तरह देखे, जैसे मेलानिया जस्टिन ट्रूडो को देख रही हैं। कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि ट्रंप का चेहरा देख कर लग रहा है कि कनाडा को ये भारी पड़ने वाला है।

Looks like even Melania is thinking of an escape plan to Canada #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/LW6RyO2ULh — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) August 26, 2019

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD — Loni Love (@LoniLove) August 26, 2019

turned the photo of Justin Trudeau, Melania Trump, and Donald Trump into a Harlequin novel cover pic.twitter.com/IOJpaxc9dn — Born Miserable (@bornmiserable) August 25, 2019

Find you someone that looks at you the way Melania looks at Justin Trudeau. pic.twitter.com/nOVyIijknE — M.J. Mouton (@MJ_Mouton) August 25, 2019

The Canadian people will pay dearly for this …. fear the wrath of the Donald! — Bruce Miller (@2Bruce) August 26, 2019

Nope. I’ll take him-he’s smoking hot. That pic is burning hotter than the Amazon rain forests right now. #MelaniaLovesTrudeau — Chris Kiley (@CaptainCPatches) August 26, 2019

मेलानिया ट्रंप औऱ जस्टिन ट्रुडो पर लोगों ने इतने ट्वीट किए कि #MelaniaLovesTrudeau ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा।

