चावल के पैकेट में मरे चूहे की फोटो हुई वायरल, जांच में निकला कुछ और

पैकेट वाले फूड्स में कीड़े या फिर किसी जीव का मिलना एक आम बात हो गई। ऐसा ही कुछ जर्मनी के एक शख्स के साथ भी हुआ और उसने अपनी आपबीती एक ट्विट के जरिए शेयर की। रिचर्ड ने बताया है कि उसने एक सुपरमार्केट से पैकेज्ड राइस खरीदा था और जब उसने उस पैकेट को खोला तो उसमें एक मरा चूहा मिला। रिचर्ड ने पैकेट की फोटो ट्विटर पर डाल दिया था जो अब काफी वायरल हो चुकी है।

Hi @LidlUK I wonder if you could let me know how this mouse got into my packet of rice? Now my house stinks of cooked mouse and my wife is uncontrollable vomiting. pic.twitter.com/swV4ymVWJK — Richard Leech (@richardleech90) October 22, 2018

रिचर्ड में चावल की कंपनी लीडल को भी ट्वीट कर के लिखा कि, “चावल में मरा हुआ चुहा कहां से आया”। इस चूहे की दुर्गंध मेरे पूरे घर में फैल चुकी है जिसकी वजह से मेरी बीवी को लगातार उल्टी हो रही है। रिचर्ड ने कंपनी के मालिक से यह भी पूछा की क्या आप बता सकते हैं कि यह मरा हुआ चूहा कहां से आया। लीडल कंपनी के मालिक ने इस बात की चांज करवाई और उसने बोला कि वह चूहा नहीं है बल्कि चूहे के आकार का एक ढाचा है।

हालांकि इस बात की जांच शुरू होने के पहले ही रिचर्ड की यह फोटो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी और लोगों के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए थे। इस ट्वीट पर लगभग 12 हजार से भी ज्यादा लाइक्स और 9 हजार से भी ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। कई लोगों ने तो इस ट्वीट पर यह भी कमेंट किया कि उन्हें उस चूहे पर दया आ रही है।

यह बात बहुत ही गंभीर है क्योंकि इस लापरवाही के कारण कई लोगों को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है या फिर जान भी जा सकती है। इसलिए हर कंपनी को फूड पैकेजिंग करने के दौरान हर चीज की जांच कर लेनी चाहिए, वरना ना सिर्फ इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा बल्कि कंपनी का नाम भी खराब हो जाएगा।

