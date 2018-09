टीम की बुरी हालत देख बीच में ही मैच छोड़ चल दिए परवेज मुशर्रफ, खूब उड़ा मजाक

रविवार को एशिया कप में दूसरी बार भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। इससे भारतीय समर्थकों की खुशी का जहां ठिकाना नहीं है। वहीं पाकिस्तानी फैंस इस हार से बेहद निराश हैं। एशिया कप के पिछले मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद थी रविवार को होने वाले मैच में उनकी टीम पलटवार करेगी। लेकिन उनकी यह उम्मीद टीम के प्रदर्शन से निराशा में बदल गई। मैच के दौरान पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ भी भारत-पाकिस्तान का मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी कर पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया तो परवेज मुशर्रफ भी मैच बीच में ही छोड़कर चल दिए।

मुशर्रफ के इस तरह बीच में ही मैच छोड़कर जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी देखी जा रही हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर खूब मजे ले रहे हैं। लोग परवेज मुशर्रफ की तस्वीर पर कमेंट कर उनका मजाक उड़ा रहे हैं।

Pervez Musharraf, former President of Pakistan, leaves from the cricket stadium in Dubai where #INDvsPAK match is underway. #AsiaCup2018 pic.twitter.com/TcWpzlwABw

— ANI (@ANI) September 23, 2018