Sunny Deol trolled: बॉलीवुड सुपरस्टार से सांसद बने सनी देओल अपने एक फैसले को लेकर सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर हम लोग इन जैसों को आखिर क्यों चुनकर पार्लियामेंट में लाते हैं। दरअसल सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसदी का चुनाव जीत कर संसद तक पहुंचे हैं। अब सोमवार 1 जुलाई को उनका एक लेटर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। इस लेटर में सनी देओल ने किसी अन्य शख्स को अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने क्षेत्र के लिए तैनात किया है। उनके इसी फैसले पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। आइए देखते हैं सनी देओल के लेटर में आखिर लिखा क्या है। सनी देओल ने लिखा है- ‘मैं, गुरप्रीत सिंह पलहेरी, पुत्र सुपिंदर सिंह, निवासी पलहेरी गांव, जिला मोहाली, पंजाब को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं। वह संबंधित अधिकारियों के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में शिकरत करेंगे।’

Gurdaspur(Punjab) MP Sunny Deol: I appoint Gurpreet Palheri as my representative to attend meetings and follow important matters pertaining to my parliamentary constituency with concerned authorities. (file pic) pic.twitter.com/175TiMFOmw — ANI (@ANI) July 1, 2019

उनका लेटर सोशल मीडिया में आया तो देखिए लोग कैसे उन्हें ट्रोल करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि क्या आप अपनी सैलरी भी अपने प्रतिनिधि को ही दे देंगे।

All ur loans will also be paid by Gurpreet Palheri? https://t.co/ZJpOVfzzjs — Single Malt (@SingIeMalt) July 2, 2019

Yaha b body double. Wah modi ji wah. https://t.co/gyijxF3aur — Ravi Tiwari (@imravi93) July 2, 2019

Cool. I will also try to appoint a representative to go to office on my behalf but still get the salary. https://t.co/5yw69hEGST — Javed (@iam_javed) July 2, 2019

Kyu aate hain ye log politics me! Wait I can do better, kyu chun ke laate hain hum log inko parliament me! https://t.co/VniLpwSLoM — LOLendra Singh (@LOLendraSingh) July 2, 2019

My friend attends class for me and marks attendance too. This is nothing new for engineering students. — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@theesmaarkhan) July 2, 2019

बता दें कि गुरदासपुर सीट से पहले फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना चुनाव लड़ा करते थे। वो वहां से बीजेपी के टिकट पर संसद भी पहुंच चुके हैं। हालांकि उनके देहांत के बाद वो सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। लेकिन फिर से एक बार सनी देओल ने भाजपा को उनकी सीट जीता दी है। सनी देओल चुनावों से ऐन पहले भाजपा में शामिल हुए थे। बीजेपी में आने के कुछ दिन बाद ही उन्हें पार्टी ने गुरदासपुर से मैदान में उतार दिया। सनी देओल के साथ ही उनकी मां हेमा मालिनी भी संसद सदस्य हैं। उन्होंने यूपी के मथुरा से लगातार दूसरी बार चुनाव जीता है।

