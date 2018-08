केरल में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति विकराल हो गई है। 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 14 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोच्चि एयरपोर्ट को 26 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सेना, एनडीआरएफ, नेवी, वायु सेना के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को नौसेना के कैप्टन पी राजकुमार (शौर्य चक्र) ने बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में 26 लोगों की जान बचाई। उन्होंने 26 लोगों को ऐसे जगह से एयरलिफ्ट किया, जहां सामान्य इंसान का जाना मुश्किल था। उन्होंने घने पेड़ों के बीच सी किंग 42बी चॉपर को घर की छत पर उतारा और लोगों को बचाया। ऑपरेशन के अंतिम समय तक वे 32 लोगों को सुरक्षित निकाल चुके थे। उनके इस काम ने लोगों का दिल जीत लिया। लोग उन्हें हीरो बता रहे हैं।

Yesterday Captain P Rajkumar Shaurya Chakra winched up 26 people from a SeaKing 42B helicopter, in extremely challenging conditions hovering between trees and in the limits of man and machine: Indian Navy #KeralaFloods pic.twitter.com/KeKKBnbF8n — ANI (@ANI) August 18, 2018

Yup. We can land just about anywhere. That’s a @indiannavy Seaking 42B on a narrow rooftop evacuating people in #KeralaFlood The story gets even more amazing. (See my next tweet) pic.twitter.com/3GPg2JC0ra — Shreya Dhoundial (@shreyadhoundial) August 18, 2018

सेना के जवान के इस कार्य के लिए लोग सोशल मीडिया पर उन्हें हीरे बता रहे हैं। उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। वेंकटेशपलानी थानगेवेलू लिखते हैं कि, ” कैप्टन पी राजकुमार को सलाम। वे संकट में लोगों की बहादुरी से सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी केरल में बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जल्द ही केरल राज्य के लोगों को हर उपयुक्त सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी। राष्ट्र उनके साथ हैं।”

Salute to Our Defence Force personnel Captain P.Rajkumar’s valor&service to people in distress:Our PM Shri Narendra Modi Ji,is evaluating the flood raveaged Kerala State and much quickly will further extend every Appropriate Assistance to Kerala State People- Nation are with them — Venkatesapalani Thangavelu (@Ven070670) August 18, 2018

केरल में बाढ़ के दौरान सेना फरिश्ते बनकर लोगों को नई जिंदगी दे रहे हैं। दो दिन पहले एक गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने बाढ़ प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकाल अस्पताल पहुंचाया था, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। परिवावालों ने सेना के जवान को धन्यवाद दिया।

A pregnant lady with water bag leaking has been airlifted and evacuated to Sanjivani. Doctor was lowered to assess the lady. Operation successful #OpMadad #KeralaFloodRelief #KeralaFloods2018 pic.twitter.com/bycGXEBV8q — SpokespersonNavy (@indiannavy) August 17, 2018

