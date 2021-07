महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए एक और बुरी खबर है। ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस के दाम बढ़ने से कोरोना काल में आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से बोझ बढ़ेगा। आज जारी कीमतों के अनुसार रसोई गैस का दाम 25 रुपया बढ़ गया है।

महंगाई बढ़ने की इस खबर पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। @Dr_VisheshSingh ट्विटर अकाउंट से कमेंट किया गया कि ऐसा शेर पाल लिया कि अब बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है। एक टि्वटर अकाउंट से नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए यह लिखा गया कि चलो कांग्रेस को ब्लेम करते है इसके लिए भी… कांग्रेस महंगाई कम करो।

@says_heisenberg टि्वटर हैंडल से मजा लेते हुए लिखा गया है कि, ‘तो क्या हो गया, देश हित में 25 रूपया महंगा सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते अब’। एक सोशल मीडिया यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि वधाई हो, पैट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस, दूध, चायपत्ती, सरसों तेल सब विकास के पथ पर प्रगतिशील हैं।

Price of domestic LPG cylinder with subsidy increased by Rs 25.50 per cylinder with effect from today. Domestic cylinder weighing 14.2 kg will now cost Rs 834.50 in Delhi. Price of 19 kg cylinder has also been increased by Rs 76 and will cost Rs 1,550 in Delhi: Sources pic.twitter.com/IzhQ43ZMZo

— ANI (@ANI) July 1, 2021