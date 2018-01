पेटीएम के मालिक से शादी के लिए मांगे 42 लाख रुपये, टि्वटर यूजर्स बोले- शगुन अलग से देना

डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मजेदार ट्वीट शेयर किया है। दरअसल विजय शेखर शर्मा से एक शख्स ने शादी के लिए 42 लाख रुपये मांगे हैं। लोन मांगने वाले शख्स ने विजय शेखर शर्मा को मेल कर कर्ज मांगने की वजह बताई है। हालांकि ये वजह काफी मजेदार है। पेटीएम के मालिक ने इस शख्स के मेल को ट्विटर पर शेयर किया है। कर्ज मांगने वाले शख्स ने करोडों के मालिक विजय शेखर शर्मा को लिखा, ‘नमस्कार विजय शेखर शर्मा जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, वह भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वह हम दोनों की शादी के खिलाफ है। इस शख्स ने लिखा है कि लड़की के पिता पैसे वाले हैं जबकि वह गरीब है इसलिए वह अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहते हैं। पत्र लिखने वाले शख्स ने इसके लिए विजय शेखर शर्मा से मदद मांगी है। अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए बेकरार इस शख्स ने पेटीएम के मालिक से 42 लाख रुपये की लोन मांगी है। इस लड़के का कहना है कि अगर उसे इतनी रकम मिल जाए तो वह एक बिजनेस खड़ा करके अपनी प्रेमिका से शादी के सपने को पूरा कर सकता है, साथ ही वह उनके कर्ज को भी लौटा देगा।

विजय शेखर शर्मा के इस मेल पर उन्हें ट्विटर पर मजेदार जवाब मिले हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘सर आप उस लड़के का मजाक उड़ा रहे हो।’ एक शख्स ने इसी ट्वीट के जवाब में विजय शेखर शर्मा से नौकरी मांग ली और लिखा कि सर क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वेकैंसी आपकी में कंपनी में है। अभिलाष नाम के यूजर ने लिखा, ‘सर आपको इसे शगुन के तौर पर 500 रुपये अलग से देने चाहिए।’ राजू पटवाल लिखते हैं कि अब पेटीएम लोन लाने का वक्त हो गया है। शिवराज ने लिखा, ’42 लाख, मुझे लगता है कि पेटीएम भी इससे कम रकम में स्टार्ट हुआ होगा, और इसे छोटा-मोटा बिजनेस करने के लिए 42 लाख चाहिए।’ एक यूजर ने कहा कि सर आपको अब नई ईमेल आई डी बना लेनी चाहिए। विनीत नाम के यूजर ने लिखा, ‘पेटीएम के पास पर्सनल लोन का बिजनेस चालू करने का जबर्दस्त मौका है, टैगलाइन होगा, ‘पटाना हो बाप को या खोलनी हो डेरी, पेटीएम पर्सनल लोन है ना।’

Now Is The Time to Bring Paytm Loan

42 lakh….Even paytm must have founded with lesser amount than what he is asking to start a chhota mota business

— Shivraj (@sherShivraj) January 22, 2018