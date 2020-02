Payal Rohatgi on Sonam Kapoor: बॉलीवुड की असफल अभिनेत्रियों में सुमार एक्ट्रेस पायल रोहतगी पिछले काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। हालांकि फिल्मों से दूर रहने के बावजूद भी वह अकसर चर्चा में बनी रहती हैं। पायल सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन ऐसी टिप्पणी करती रहती हैं जिसपर विवाद बढ़ जाता है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पर विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। वह जमानत पर बाहर हैं। पायल रोहतगी ने इस बार एक्ट्रेस सोनम कपूर पर निशाना साधा है। ट्विटर पर सोनम को ट्रोल करते हुए पायल रोहतगी ने उन्हें मूर्ख औरत तक कह दिया है।

पूरा मामला शुरु हुआ Peta India (People for the Ethical Treatment of Animals) के एक ट्वीट से। दरअसल पेटा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि शादियों में घोड़ियों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेटा ने कुछ बॉलीवुड सेलेब्स को भी इस ट्वीट में टैग किया था।

@RichaChadha Weddings are no fun for horses! There’s the excited crowds, firecrackers, & loud music but spiked bits are often used in horses’ mouths to control them that cause immense bleeding and pain. WATCH: pic.twitter.com/fhZaMtF0qf — PETA India (@PetaIndia) February 19, 2020

PETA के इस ट्वीट के जवाब में एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने लिखा कि लोग उनकी और एक्टर अली फजल की शादी की बात कर रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जब भी वह शादी करेंगी इस तरह का हुड़दंग नहीं होगा।

Since rumour mills have made our wedding the talk of the town, @alifazal9 and I promise, whenever we do, there will be no HORSING around ! https://t.co/oGHlgBS6Dp pic.twitter.com/zm73LtcZGL — TheRichaChadha (@RichaChadha) February 19, 2020

इसी कड़ी में सोनम कपूर ने भी पेटा के ट्वीट पर रिप्लाइ करते हुए लिखा कि इसी कारण बारात में मेरे पति ने ना तो घोड़ों का इस्तेमाल किया था और ना ही तेज म्युजिक का।

My husband didn’t have a baraat with horses or loud music. For this exact reason. https://t.co/PheHqGGyMf — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 19, 2020

सोनम कपूर के इसी ट्वीट पर पायल रोहतगी उन्हें ट्रोल करने लगीं। पायल ने सोनम के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- ‘राम राम जी, तुम मांस तो खाती हो ना मूर्ख औरत। मांस जानवरों को मारकर ही मिलता है। ये शाकाहारी नहीं है। उम्मीद है तुम्हें जल्दी अक्ल आएगी।’

फिलहाल सोनम कपूर ने पायल रोहतगी के इस ट्वीट पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पायल रोहतगी के इस ट्वीट पर उनसे सहमति जताई है तो वहीं कुछ लोग उनके विरोध में भी कमेंट कर रहे हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App