पुरुष क्रिकेटर्स से बेहद कम रखी महिला क्रिकेटर्स की सैलरी, Women’s Day पर ट्रोल हुआ बीसीसीआई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 7 मार्च को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नई लिस्ट जारी की है। बुधवार को कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और बीसीसीआई ने मिलकर टीम के खिलाड़ियों के लिए नई सैलरी की घोषणा की। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के पारिश्रमिक में अच्छा खासा इजाफा किया है। इस लिस्ट में ‘A+ कैटेगरी’ को भी जोड़ा गया है। अब A+ कैटेगरी के क्रिकेटर्स को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलेंगे वहीं A कैटेगर के खिलाड़ियों को साल के 5 करोड़ रुपए पारिश्रमिक के तौर पर मिलेंगे। पुरुणों का तुलना में महिला क्रिकेटर्स की काफी कम सैलरी निर्धारित की गई है। महिलाओं की सबसे ज्यादा सैलरी पुरषों के सबसे कम सैलरी से भी आधी रखी गई है। जहां पुरुष क्रिकेटर्स की सबसे कम सैलरी 1 करोड़ है वहीं महिलाओं की सबसे अधिक सैलरी 50 लाख तय की गई है। इसी सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर बीसीसीआई को लोग ट्रोल कर रहे हैं।

लोग लिख रहे हैं कि वुमेंस डे पर महिला क्रिकेटर्स ने बहुत बुरा व्यवहार किया है। वहीं कुछ लोग तंज कसते हुए लिख रहे हैं हमारी महिला क्रिकेटर्स के लिए वुमेंस डे पर बीसीसीआई का नायाब तोहफा। बहुत से यूजर्स बीसीसीआई को शर्म करने की बातें भी लिख रहे हैं।

shame….. boys will get 7 cr… women will get 50 lakhs… shame on u bcci — VIRENDER SEHWAG (@virendr_sehwag) March 7, 2018

#TeamIndia Senior Men retainership fee structure Grade A+ INR 7 cr / A INR 5cr / B INR 3cr / C INR 1cr Why The Difference between #menandwomen they all are play for INDIA.

where is your gender equality? after this you have to make #reservation in National team@SushmaSwaraj — Akshay Patel (@aksh_512) March 7, 2018

Both men and #women representing our country in cricket

Both are doing excellent job but then also girls are being ignored in equal pay..

Why question for all..@BCCI@ICC #WomensDay pic.twitter.com/WpnhwR7AUO — Mayank Deep (@Mayank_Dep) March 8, 2018

Dear @BCCI please show your appreciation for women's cricket by reducing this appalling pay gap. And please negotiate contracts for telecast of their matches. We have an excellent team that a lot of us fans regret not being able to watch perform regularly. pic.twitter.com/rlPMmuTtcU — Nikhil Mehra (@TweetinderKaul) March 7, 2018

1) Men's cricket generates more revenue.

2) The people who complain themselves don't watch women's cricket. But obviously BCCI should pay them more as they deserve it. And we should encourage them by watching the matches. — SK (@frustratedsoulx) March 7, 2018

Today we talk about equal status for women in all areas but data shows different picture:- there is lot of deference between pay for women in Indian cricket team approx . 14 times less then men cricket team .

Please do for this difference.

happy#women's day @PMOIndia ,@AmitShah pic.twitter.com/Fif2gGG5NO — gaurav kumar (@gaurav29091995) March 8, 2018

Yes women's Cricket is not commercially as viable (yet) as men's Cricket but this pay difference is still staggering given that as an anthele both men and women put in the same blood and sweat. As the richest board in the Cricket world #BCCI can definitely pay women more. pic.twitter.com/3bzeFliqxd — Rashi Kakkar (@rashi_kakkar) March 7, 2018

सैलरी स्ट्रक्चर:

पुरुष टीम:

ग्रेड ए+ (7 करोड़ रुपए सालाना) : विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह।

ग्रेड ए (5 करोड़ रुपए सालाना) : महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ऋद्धिमान साहा।

ग्रेड बी (3 करोड़ रुपए सालाना) : केएल राहुल, उमेश यादव, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पंड्या, इशांत शर्मा और दिनेश कार्तिक।

ग्रेड सी (1 करोड़ रुपए सालाना) : केदार जाधव, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, करुण नायर, सुरेश रैना, पार्थिव पटेल और जयंत यादव।

महिला टीम:

ग्रेड ए (50 लाख रुपए सालाना) : मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना।

ग्रेड बी (30 लाख रुपए सालाना) : पूनम यादव, वेदा कृष्णमूर्ति, राजेश्वरी गायकवाड़, एकता बिष्ट, शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा।

ग्रेड सी (10 लाख रुपए सालाना) : मानसी जोशी, अनुजा पाटिल, मोना मेशराम, नुजहत परवीन, सुषमा वर्मा, पूनम राउत, जेमिमा रोड्रिग्स, पूजा वस्त्राकर और तानिया भाटिया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App