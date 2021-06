पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्दी बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोल रहे हैं। इसी विषय पर एक टीवी चैनल पर डिबेट हो रही थी। डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता एंकर पर भड़क गए। उन्होंने डिबेट के दौरान एंकर्स को सलाह देते हुए कहा कि, ‘जब आप दोनों रिटायर हो जाना तो अपने सूत्रों के विषय में जरूर जानकारी देना’।

दरअसल यह टीवी डिबेट इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल पर हो रही थी। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि यह देखना कितना आश्चर्य भरा है कि दो अच्छे पत्रकार इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। उनकी इस बात पर डिबेट में बैठे सभी पैनलिस्ट मुस्कुराने लगते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शो की एंकर राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल को एक सलाह भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि जब आप रिटायर हो जाएं तो अपने सूत्रों के बारे में लोगों को जरूर बताएं। इस बात की जानकारी लोगों को जरूर दीजिएगा कि इस तरह की खबरें आपको कहां से मिलती हैं।

पवन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के जवाब पर एंकर राहुल कंवल ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा कि तो फिर आप अपनी पार्टी का आधिकारिक बयान बता दीजिए? उन्होंने आगे कहा कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि हम जो कह रहे हैं वह गलत है।

उनके सवाल का जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने कहा, ‘ पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई के हिसाब से पंजाब में कांग्रेस की लुटिया डूब रही है’। राहुल कंवल ने उनको टोकते हुए कहा कि हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हम पार्टी के अंदर चल रही माथापच्ची के विषय पर बात कर रहे हैं।

