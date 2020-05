भारत में कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। यहां 7 मई तक करीब 17 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 650 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन सबके बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मुंबई के सायन अस्पताल है। वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बेड के पास ही कई शव रखे हुए हैं। शवों के बीच में ही मरीजों का इलाज चल रहा है।

वीडियो को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी ट्विटर पर शेयर किया है। नितेश ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- सायन अस्पताल में शवों के साथ मरीज भी सो रहे हैं। यह अति है। यह कैसे प्रशासन है। बहुत ही शर्मनाक बात है।

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!! This is the extreme..what kind of administration is this! Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW

इस वायरल वीडियो पर सायन हॉस्पिटल के डीन ने जवाब दिया है कि मृतकों के परिजन शव लेने आ नहीं रहे तो आखिर अस्पताल प्रशासन क्या करे।

डीन के इस जवाब पर नीतीश राणे ने लिखा- इस जवाब के बाद मुंबईवासी बीएमसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में हालात ऐसे हैं। क्या यह मेडिकल इमरजेंसी है!

So the dean of Sion hospital accepts the video n says the relatives don’t come 2 claim the bodies so v hv kept them there..

Wat shud v as Mumbaikers expect from the BMC after this ans?

Pvt hospitals r not accepting patients n Gov hospitals r in a mess!

It’s a medical emergency !

— nitesh rane (@NiteshNRane) May 7, 2020