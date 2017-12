मोदी की हवाई यात्रा पर हार्दिक पटेल का तंज, पूछा- किसान कब डाल सकेंगे प्लेन से कीटनाशक

गुजरात विधानसभा के लिए प्रचार का शोर मंगलवार (12 दिसंबर) को थम गया। इस दिन गुजरात के लोगों ने अपने आसमान पर सीप्लेन का दीदार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव प्रचार के आखिरी दिन साबरमती रिवरफ्रंट से अंबाजी मंदिर के पास धरोई डैम के लिए एक रैली में जाने के लिए सी प्लेन से उड़ान भरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि यह ‘देश में सीप्लेन द्वारा अब तक की पहली उड़ान है।’ पीएम के इस सीप्लेन सवारी पर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने तंज कसा है। हार्दिक पटेल ने कहा कि दूसरे देशों में सीप्लेन पहले से पहले से है आज गुजरात में आया ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि किसान अपने खेतों में कीटनाशक डालने के लिए सी प्लेन का इस्तेमाल कब कर सकेंगे। हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, ‘ sea plane दूसरे देशों में बहुत समय से हैं।आज हमारे गुजरात में आया हैं काफ़ी ख़ुश हूँ। लेकिन चुनाव के अगले दिन ही आया वो बढ़िया बात हैं। किसान कीटनाशक दवाई भी प्लेन से डाल सके एसा कुछ कीजिए।’

