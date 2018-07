सोशल मीडिया पर इस वक्त उस व्यक्ति की जमकर तारीफ की जा रही है, जिसकी सूझबूझ ने 26 बच्चियों की जिंदगी तबाह होने से बचाई है। हम बात कर रहे हैं आदर्श श्रीवास्तव की। आदर्श एक आम इंसान हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वह किसी महान काम से कम नहीं है। दरअसल, आदर्श ने एक ट्वीट कर 26 ऐसी बच्चियों की जिंदगी बचाई है, जो मानव तस्करी का शिकार होने जा रही थीं।

5 जुलाई को आदर्श श्रीवास्तव अवध एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। उनकी बोगी में 26 बच्चियां भी थीं, जिनमें से कुछ लगातार रो रही थीं। आदर्श को बच्चियों की स्थिति देखकर कुछ संदेह हुआ और उन्होंने ट्विटर पर अपना लोकेशन बताते हुए बच्चियों की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्हें संदेह है कि इन बच्चियों को मानव तस्करी का शिकार बनाया जा रहा है। आदर्श ने अपने ट्वीट में भारतीय रेल, रेल मंत्री पीयूष गोयल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल के ऑफिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया। आदर्श ने जानकारी दी कि वह अवध एक्सप्रेस 19040 के एस-5 बोगी में हैं, जहां 25 बच्चियां भी हैं। दूसरे ट्वीट में आदर्श ने ट्रेन की सही लोकेशन डाली और बताया कि वह अभी हरी नगर स्टेशन में हैं और अगला स्टेशन बगहा है और उससे अगला गोरखपुर। उन्होंने इस ट्वीट में मदद की मांग की।

subject to human trafficking )my current station is Hari Nagar my next station is BAGAHA and then Gorakhpur.kindly help them out. Please help.@RailMinIndia @PiyushGoyal @PiyushGoyalOffc @PMOIndia @narendramodi @rajnathsingh

