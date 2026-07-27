इंडियन रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों से जुड़े कई अजीब वीडियो सामने आ रहे हैं। हाल के दिनों में ट्रेन कोच को एक शादीशुदा जोड़े के लिए सजाने से लेकर ट्रेन के डिब्बे में पूजा-पाठ करने तक के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच इंडियन रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला एक और मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक यात्री ट्रेन के एसी कोच की ऊपर वाली बर्थ पर अगरबत्ती और दीया जलाते हुए पूजा कर रहा है, यह वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

अन्य यात्रियों की सुरक्षा को डाला खतरे में

वायरल वीडियो को Jharkhand Rail Users नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के मुताबिक, इस यात्री को अन्य यात्रियों ने जब रोका-टोका तो ये माना नहीं बल्कि उल्टा लोगों से बहस करने लगा। एक साथी पैसेंजर ने बीच-बचाव करते हुए बताया कि ऐसी हरकतें खतरनाक हो सकती हैं। धुएं से ट्रेन का फायर अलार्म बज सकता है, जबकि चलती ट्रेन के अंदर खुली आग से आग लगने का गंभीर खतरा होता है।

लोगों की रोका-टोकी को किया इग्नोर

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एसी कोच के अपर बर्थ पर दीया जलाकर पूजा पाठ कर रहा है। एक अन्य यात्री उसका वीडियो बना रहा है। तभी एक पैसेंजर कहता है कि अरे, पंडित जी ओ दादा, ये क्या कर रहे हो आप, पूजा-पाठ चल रही है दीया लग रही है यहां। ये सुनकर एक और व्यक्ति बोलता है कि मना कर दो, यहां न करें। ‘धूप बंद कर दी, दीया भी बंद करवा दो यार, अभी फायर अलॉर्म बजेगा तो क्या कर लोगे आप?’ इतनी रोका-टोकी के बाद भी यह व्यक्ति दीया जलाए रखता है।

कुछ दिन पहले भी सामने आया था ऐसा मामला

बता दें कि कुछ दिन पहले भी ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था जिसमें एक पुजारी ट्रन के सैलून कोच में फर्श पर बैठकर पूजा करा रहे हैं। पुजारी के आसपास कुछ अन्य लोग भी बैठे हैं जो किसी परिवार के ही सदस्य समझ आते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में चल रही है और कोच में बड़े आराम से लोग पूजा-पाठ की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर ऑनलाइन एक बहस छिड़ गई थी कि क्या ट्रेन के कोच में पूजा-पाठ की इजाजत है या नहीं? लोग रेलवे से यह सवाल कर रहे हैं।

उस मामले में IRCTC ने जवाब देते हुए कहा था कि यह पूजा पाठ प्राइवेट पार्टी ने बुक किया था न कि किसी रेगुलर पैसेंजर कोच में इस पूजा-पाठ का आयोजन हुआ है। रेलवे ने बताया है कि इसकी बुकिंग आठ जुलाई को की गई थी और बुकिंग के लिए तीन लाख के करीब की पेमेंट एडवांस में की गई थी। रेलवे ने बताया है कि यह बुकिंग ट्रेन नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेस में की गई थी और यह आयोजन 10 जुलाई को हुआ है।

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