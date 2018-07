लोकसभा में अपने भाषण के दौरान अचानक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाना सबको चौंका गया। अपने भाषण के दौरान जब राहुल गांधी मोदी सरकार पर तीखे शब्द बाण चला रहे थे उसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ‘आप के लिए मैं पप्पू हूं, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है।’ इतना कहने के बाद राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री की तरफ बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद राहुल गांधी अपनी सीट पर वापस आ गए लेकिन सीट पर बैठने के बाद राहुल गांधी ने अपने पार्टी सासंद को आंख भी मारी। पीएम को गले लगाने और अपने साथी सांसद को आंख मारने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह से चुटकी ले रहे हैं।

एबी शुक्ला नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘एक वो आंखें थी प्रिया प्रकाश वरियर, एक यह आंखे हैं राहुल गांधी की प्रिया प्रकाश वरियर की आंख मारने की क्षमता को राहुल गांधी ने दिया जवाब क्या आंख मारी राहुल ने।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘पप्पू समझते हैं कि वो प्रत्येक को मूर्ख बना सकते हैं।’ गावस्कर त्रिपाठी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘कट्प्पा ने बाहूबली को क्यों मारा यह पता होने के बाद, यह पता करना है कि भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने किसको आँख मारी’। साक्षी जोशी ने लिखा की ‘आज का सबसे बेहतरीन पल वो था जब राहुल गांधी ने पीएम को गले लगया. जो लोग इससे खुश नहीं हैं वो लोग दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने आंख मारी’। एक यूजर ने लिखा कि ‘ जिस तरीक़े से राहुल गांधी ने जयोतिरादितय सिंघिंया की तरफ़ आँख मारी है…लगता है गले मिलने का idea उनका ही था।’

Pappu thinks he made a fool of every single one #NoConfidenceMotion #RahulGandhi pic.twitter.com/kpGPnjQILU

Oh that wink my friend! Hit them hard where it hurts..Congratulations for unearthing their mines of lies & a fantastic speech @RahulGandhi pic.twitter.com/lMlBFoYGwv

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 20, 2018