संसद में हो रही थी चर्चा, अजीबोगरीब शक्लें बना रही थीं किरन खेर! VIDEO हुआ वायरल

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अपनी अजीबो-गरीब हरकत को लेकर चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर चर्चा में हैं। 124वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान किरण खेर की कुछ हरकतें कैमरें कैद हो गईं। उनकी हरकते गंभीर चर्चा के बीच बिल्कुल ही मजाकिया लग रही थीं। खेर अजीब तरीके से अपनी शक्लें बनाए जा रही थीं। ट्वीटर पर उनका यह वीडियो जमकर ट्रोल हो रहा है। इस वीडियो में किरण खेर का व्यवहार किसी बोरिंग क्लास की आखिरी कतार में बैठे स्टूडेंट्स की तरह है। उनके एक्सप्रेशन गंभीर चर्चा को अलग ही शक्ल दे रहे थे।

8 जनवरी को लोकसभा में अगड़ी जातियों के कमजोर लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन बिल पर चर्चा लगातार चल रही थी। गंभीर चर्चा के बीच किरण खेर का अंदाज बिल्कुल ही मजाकिया जैसा था। हालांकि, उनकी इन हरकतों का ट्वीटर पर लोगों ने जमकर मजाक बनाया और आलोचना की।

किरण खेर इस अजीबो-गरीब एक्सप्रेशन को देखने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो देखने के बाद उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आ गए। जब वे क्लासरूम के पिछली कतार में बैठा करते थे।



लोकसभा में किरण खेर के इस हरकत की तुलना कुछ लोगों ने राहुल गांधी के आंख मारने से भी की। लोगों ने किरण खेर को टीवी शो ‘इंडिया गॉट टैलेंट’ का भी हवाला दिया।

You can do this in parliament but you can't wink. pic.twitter.com/siWC9h49Xo — Roshan Rai (@RoshanKrRai) January 9, 2019

Finally Rahul Gandhi got the response for his wink in parliament through Kiran Kher , hope this @INCIndia and @BJP4India love story will keep rolling . — Faraz Alim (@alim_faraz) January 9, 2019

Kiran kher reaction after watching this video @RoflGandhi_ pic.twitter.com/2gLGe937ay — Rofl Patra (@ding4dongcom) January 9, 2019

