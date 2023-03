क्या राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने कर ली है शादी? AAP सांसद के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे सवाल

AAP सांसद ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को लेकर ट्ववीट किया तो सोशल मीडिया यूज़र्स कई तरह के सवाल करने लगे।

परणीति चोपड़ा के सवाल पर राघव चड्डा ने जवाब दिया है (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)।

पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ जुड़ रहा है। दरअसल दोनों एक साथ मुंबई में नजर आए थे। तभी से सोशल मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच कुछ है। इन कयासों को आज फिर से बल मिल गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद और राघव चड्ढा के साथी संजीव अरोड़ा ने दोनों को बधाई दी है। संजीव अरोड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा-मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को बहुत बधाई देता हूं। भगवान करे उनका साथ और प्यार यूं ही बना रहे। आप सांसद ने अपने इस ट्वीट में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को टैग भी किया है। संजीव अरोड़ा के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राघव और परिणीति ने शादी कर ली है। सोशल मीडिया यूज़र्स करने लगे ऐसे सवाल @icarus_ak नाम के एक यूजर ने पूछा कि अरे, ये कब हो गया? @urbanXpunjabi नाम के एक यूजर ने पूछा- किस बता की बधाई दे रहे हो भाई? @ramraahul नाम के एक यूजर ने कहा- शादी हो गयी या फिर कुछ और? @PatelViral नाम के एक यूजर लिखते हैं कि दाल में कुछ तो काला है। @nirmal_indian नाम के एक यूजर ने कहा- मतलब अफवाह सही थी? @anuradhatanwar1 नाम की एक यूजर ने पूछा- तो बात पक्की हो गई? @_Vinay_Mishra नाम के एक यूजर ने कहा कि लगता है चुपचाप शादी हो गई। है। @thakur_shivangi नाम के एक ट्विटर हैंडल से कमेंट किया गया कि तो रिश्ता पक्का माना जाये? @Mansa_manita नाम के एक यूजर ने कहा- बधाई हो शादी पक्की हो गई, अब परिणीति पर सवाल किया जा सकेगा? पिछले दिनों साथ नजर आये थे परिणीति और आप सांसद पिछले दिनों परिणीति चोपड़ा और ‘आप’ सांसद राघव चड्ढा को एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया था। जिसके बाद से ही दोनों को लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी थी। वहीं, राघव चड्ढा से जब मीडिया ने परिणीति चोपड़ा को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने शर्माते हुए कहा था कि परिणीति पर नहीं, राजनीति पर सवाल कीजिये। राघव चड्ढा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ भी हुआ था। https://www.jansatta.com/blank.html

