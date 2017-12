सपा सांसद के बयान पर परेश रावल का ट्वीट- पाक को देख भारत में लोग पैरों में घुंघरू बांधना शुरू कर देते हैं

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद नरेश अग्रवाल को उनके नापाक बोल के लिए घेरा है। दरअसल, सपा नेता ने बुधवार को कुलभूषण जाधव को आतंकी बताया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उसे आतंकी मानता है, तभी उससे कड़ा रवैया अपनाया गया। अग्रवाल अपने इस बयान की वजह से सबके निशाने पर आए। रावल ने इसी बाबत उनकी निंदा की और सोशल मीडिया के जरिए उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को देखकर अपने देश में कुछ लोग घुंघरू बांधना शुरू कर देते हैं। भाजपा सांसद कहना चाह रहे थे कि ऐसे लोग उन्हीं (पाकिस्तान) की ताल से ताल मिलाने लगते हैं। आपको बता दें कि अग्रवाल ने कहा था, “अगर उन्होंने (पाकिस्तान) कुलभूषण जाधव को आतंकवादी अपने देश में माना है तो वह उस हिसाब से व्यावहार करेंगे। हमारे देश में भी आतंकवादियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। कड़ा व्यवहार करना चाहिए।”

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रावल ने इसी बाबत एक ट्वीट किया। कहा, “जैसे ही पाकिस्तान में कुछ लोग हाथों में फूलों का गजरा बांध लेते हैं। यहां भारत में कुछ लोग पैरों में घुंघरू बांधना शुरू कर देते हैं।”

सपा सांसद नरेश अग्रवाल का विवादित बयान–

#WATCH: "Agar unhone (Pakistan) #KulbhushanJadhav ko aatankwadi apne desh mein mana hai, to wo uss hisaab se vyavhaar karenge; humare desh mein bhi aatankwadiyon ke saath aisa hi vyavhaar karna chahiye, kada vyavhar karna chahiye" says Samajwadi Party leader Naresh Agarwal pic.twitter.com/owm0DJ8xGd

— ANI (@ANI) December 27, 2017