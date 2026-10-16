ट्रेन में सफर के दौरान चाय-कॉफी मिल जाए तो बात समझ आती है, लेकिन जरा सोचिए कि आप थर्ड AC कोच में बैठे हों और अचानक आपके सामने पान की दुकान सज जाए तो कैसा लगेगा! जी हां, भारतीय रेलवे से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में एक शख्स ट्रेन के थर्ड AC कोच के अंदर पान बनाता और बेचता नजर आ रहा है, जबकि यात्री भी उसके पास ऑर्डर देते दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रेन के AC कोच में आखिर पान की दुकान कैसे लग गई? इस वीडियो ने जहां लोगों को हैरान किया है, वहीं ट्रेन के अंदर साफ-सफाई और बिना अनुमति सामान बेचने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

किस रूट की है ट्रेन

मुंबई से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही ट्रेन के थर्ड एसी कोच में पान की दुकान का नजारा देखकर यात्री भी हैरान रह गए। ट्रेन में सफर के दौरान लोग अक्सर चाय, कॉफी,नमकीन और मनपसंद खाने-पीने की चीजों का आनंद लेते हैं। ऐसे में अगर सीट के पास ही पान बनाने वाला मिल जाए, तो सफर का अंदाज थोड़ा अलग जरूर हो जाता है। वायरल वीडियो में एक शख्स लोअर बर्थ पर कपड़ा बिछाकर पान बनाता नजर आ रहा है।

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले यात्री के मुताबिक, उसे करीब 20 से 25 पान बनाने का ऑर्डर मिला था। जहां यह नजारा लोगों को हैरान कर रहा है, वहीं ट्रेन के आरक्षित कोच में पान बनाने और बेचने के तरीके को लेकर साफ-सफाई और बिक्री के सवाल भी उठ रहे हैं।

जमीन पर नहीं, ट्रेन की बर्थ पर सजी पान की दुकान!

आमतौर पर पान की दुकानें सड़क किनारे, बाजारों या रेलवे स्टेशन के बाहर देखने को मिलती हैं, जहां दुकानदार एक जगह अपना सामान सजाकर ग्राहकों को पान बनाकर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नजारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। यहां पान की दुकान किसी जमीन या प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि ट्रेन के थर्ड एसी कोच की बर्थ पर सजी नजर आ रही है।

वीडियो में एक शख्स बर्थ पर कपड़ा बिछाकर पान बनाने का सामान रखता और यात्रियों के लिए पान तैयार करता दिखाई देता है। इस नजारे को देखकर सवाल उठता है कि क्या यह महज सफर के दौरान पान बनाने का अस्थायी इंतजाम था या ट्रेन में पान बेचने का कोई नियमित तरीका? अगर कोई दुकानदार स्टेशन पर कुछ देर के लिए दुकान लगाता है, तो उसे अगले स्टेशन पर समेटना पड़ता है। लेकिन ट्रेन की बर्थ पर इस तरह सामान सजाकर पान बनाते हुए दिखाई देना लोगों के लिए हैरानी की बात है।

हालांकि, केवल वीडियो देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि पान बेचने वाले की दुकान स्थायी है या वह नियमित रूप से ट्रेन में पान बेचता है। इसके लिए उसकी पहचान, बिक्री के तरीके और रेलवे की अनुमति से जुड़ी जानकारी हासिल करना जरूरी है। फिलहाल, बर्थ पर सजी इस अनोखी पान की दुकान ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है और ट्रेन के अंदर साफ-सफाई व अनधिकृत वेंडिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

🚨 INDIAN RAILWAYS : A man was reportedly seen preparing and selling paan inside a 3rd AC train coach while passengers placed orders. The incident has raised concerns about unauthorised vending and cleanliness inside railway coaches. pic.twitter.com/PONZ7el3Yu — indiainlast24hr (@indiain24hr) October 15, 2026

रेलवे की सफाई और नियमों पर उठे सवाल

ट्रेन के थर्ड एसी कोच में बर्थ पर सजी पान की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही चर्चा का विषय बन गया। जहां पान बनाने का यह अनोखा अंदाज लोगों के लिए हैरानी भरा रहा, वहीं साफ-सफाई और रेलवे के नियमों को लेकर भी सवाल उठे। आखिर जिस बर्थ का इस्तेमाल यात्रियों के बैठने और आराम करने के लिए होता है, वहां पान बनाने का सामान सजाकर बिक्री करना कितना उचित है? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने ट्रेन के भीतर अनधिकृत वेंडिंग और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों को फिर चर्चा में ला दिया है।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। वीडियो में दिख रही घटना, पान बेचने वाले की पहचान और रेलवे के नियमों के उल्लंघन से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।