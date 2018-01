‘पैडमैन’ के सपोर्ट में सेनेटरी नैपकीन के साथ फोटो खिंचवाने पर पाकिस्तान में ट्रोल हुईं मलाला यूसुफजई

शांति के लिए नोबल पुरस्कार जीतने वाली पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई ने अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ‘पैडमैन’ को खुलकर सपोर्ट किया है। मलाला यूसुफजई ने ‘द ऑक्सफर्ड यूनियन’ के दौरान अक्षय कुमार की पत्नी और फिल्म की प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मलाला यूसुफजई ने कहा, ‘मैं पैडमैन देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं, फिल्म का संदेश बहुत ही प्रेरणादायक है।’ इसके अलावा ‘द ऑक्सफर्ड यूनियन’ में मलाला ने ट्विंकल खन्ना और पैडमैन की टीम के साथ एक फोटो भी खिंचवाई थी। ये फोटो दुनिया भर के मीडिया में भी आईं। इस फोटो में मलाला और फिल्म की पूरी टीम हाथ में सेनेटरी पैड पकड़े हुए हैं।

अब इसी तस्वीर के लिए मलाला को उनके ही देश पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे लोग मलाला को एक भारतीय फिल्म को प्रमोट करने और हाथ में पैड पकड़कर फोटो खिंचवाने को लेकर जमकर भला-बुरा कह रहे हैं।

#Malala ( @Malala ) you have done nothing for Pakistan.If you are really loyal to your country then come to Pakistan and promote our values ,films and education.There is also big universities in our Pakistan. Be brave and face us.

— M Hanzala Tayyab MHT (@OfficialHanzala) January 19, 2018