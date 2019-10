पाकिस्तानी सिंगर रबी पीरजादा आए दिन भारत के लिए नफरत भरी बातों से सोशल मीडिया में ट्रोल होती रहती हैं। एक बार फिर से उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। वह फिर से भारतीय यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। भारतीय उन्हें सोशल मीडिया में खरी खोटी सुना रहे हैं। इस बार रबी पीरजादा की ट्रोलिंग का कारण बनी है उनकी एक तस्वीर और तस्वीर पर दिया कैप्शन।

दरअसल हुआ ये कि रबी पीरजादा ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी एक फोटो पोस्ट की। इस फोटो में वह किसी फिदायीन की तरह लग रही हैं। रबी तस्वीर में वैसी ही बम वाली जैकेट पहनी हुई हैं जैसे फिदायीन पहनते हैं। ये तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- #ModiHitler i just wish huh. #kashmirkibeti.

इस फोटो पर रबी पीरजादा ट्रोल हो रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि यही है पाकिस्तान की नेशनल ड्रेस। वहीं कुछ ने लिखा कि रबी खुद को कराची फैशन वीक के लिए तैयार कर रही है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि रबी कहीं दिवाली के मौके पर फट न जाए।

You are looking so pretty in your National dress. Do they let you wear regular women clothes sometimes? You’ll look even better in them. But then I guess only civilized people do so. Oh well… — Parag (@paragp) October 23, 2019

Nothing new. It’s just a normal Pakistani wearing her uniform with bombs fitted. It’s just a gender change. Hafiz saheed personally trained her in his room on how to wear it.

Now she is completely ready to say ola uber and blast off. Have a safe journey. — Raj Vardhan (@RajVard11593270) October 22, 2019

Hence proved…no profession or hobby can change Jihadi mindset..you all are terrorists by birth — Dolli (@desh_bhkt) October 23, 2019

You look awesome…pretty in that attire but I think you would beautiful after you just press the “Allah ka switch”. Boom…!! Then you will go to heaven & meet 72 virgins. Are there male virgins also ?? Point to ponder. Otherwise why would Muslim females get into jihad business. — Amitraj Singh Sikarwar (@amitraj87) October 23, 2019

Dekh le india aa ja waise b teri waha jarurat kam hogi

India. Ko teri jarurat nai sunday diwali hai

Baki kaam hum kar deghe

Modi dusro ke liye hitler hi sahi

Magar thoda baap hai

Kawab de Kashmir ka hai woh b jane wala hai — Vijay sanghvi (@Vijaysanghvi15) October 23, 2019

जब कश्मीर से धारा 370 हटी थी तब भी रबी पीरजादा ने अपनी हरकतों से सोशल मीडिया में अपना मजाक उड़वाया था। तब रबी पीरजादा ने 50 सेकेंड का अपना एक वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो में वह भारत और पीएम नरेंद्र मोदी पर सांपों और मगरमच्छों से हमले की धमकी दे रही थीं। हालांकि जब वीडियो को गौर से देखा गया तो पता चला कि ये सांप और मगरमच्छ नकली थे।

ایک کشمیری لڑکی کی تیاری مودی کے خلاف، ویسے تو اس نے جہنم میں جانا ہی ہے، مگر اس جیسے انسا ن کی دنیا بھی جہنم ہونی چاہیے۔ #chotisibaathttps://t.co/cGfxSd0hd5 pic.twitter.com/h3C9HA1BT0 — Rabi Pirzada (@Rabipirzada) September 2, 2019

बता दें कि रबी आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा में रहती हैं। साल 2017 में वह तब भारतीयों की नजर में आईं जब उन्होंने बॉलीवुड और सलमान खान के लिए जहर उगला था। जब से कश्मीर में 370 का सफाया हुआ है तब से रबी कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। उनका कहना है कि वह इसके लिए भारत सरकार से बदला लेंगी। रबी ने कहा था कि भारत से बदला लेने के लिए वह कश्मीरी लड़कियों की फौज तैयार कर रही हैं।

