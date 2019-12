भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के चक्कर में पाकिस्तानी सीनेटर अब्दुल रहमान मलिक सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। अब्दुल रहमान की हरकत पर लोग उनके मजे ले रहे हैं। रहमान मलिक ने पूर्व पोर्नस्टार मिया खलीफा (Mia Khalifa) की फोटो को CAA (Citizenship Amendment Act) विरोधी प्रोटेस्ट में शामिल मजलूम महिला बता कर शेयर कर दिया। अब्दुल रहमान का ट्वीट आते ही वायरल होने लगा औऱ लोग उन्हें ट्रोल होने लगे। बाद में रहमान मलिक को अपनी गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि तब तक उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे। इस कारण ट्वीट डिलीट करने के बाद भी सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल हुआ ये कि @Thrillov नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा था- सर, भारतीय क्षेत्रीय फिल्मों की प्रभावशाली अभिनेत्रियों ने हिजाब पहनकर नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) का विरोध करनेवाले भारतीय मुसलमानों के साथ एकजुटता दिखाई है। उन्हें सलाम, मोदी जल्द ही देंगे इस्तीफा। इस ट्वीट के साथ यूजर ने हिजाब में तीन लड़कियों की फोटो भी लगाई। इन तीन तस्वीरों में पोर्न स्टार्स मिया खलीफा और नादिया अली की फोटो भी थी।

पोर्नस्टार्स की तस्वीरों वाले इस ट्वीट को रहमान मलिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया। शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- मे गॉड ब्लेस हर (अल्लाह उस पर रहम करे)।

अब्दुल रहमान का ये ट्वीट देख लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। लोग लिखने लगे कि ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं..हालांकि ये लोग मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ते। वहीं कुछ अन्य यूजर्स लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम पता नहीं कैसे-कैसे नमूनो को अपना नुमाइंदा चुन लेती है।

Senator Rehman Malik gives his blessings to pornstar Mia Khalifa for showing solidarity with Indian Muslims. pic.twitter.com/GwlSKlvuf8

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) December 30, 2019