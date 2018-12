VIDEO: गधे पर बैठ रिपोर्टिंग कर रहे पाकिस्तानी रिपोर्टर का वीडियो वायरल, बाल-बाल बचा

इंटरनेट पर एक बार फिर पाकिस्तान के एक रिपोर्टर का वीडियो वायरल हुआ है। इस बार यह रिपोर्टर गधे पर बैठकर रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग के वक्त यह रिपोर्टर जख्मी होने से बाल-बाल बचा। रिपोर्टर का नाम अमिन हाफिज है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने इस वीडियो को अपने ट्विटर से शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए हामिद मीर ने लिखा कि ‘लाहौर में गधों का व्यापार काफी बढ़ रहा है। देखिए कैसे मेरे पुराने मित्र अपनी जान खतरे में डाल डंकी बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।’

वीडियो में नजर आ रहा है कि अमिन हाफिज शुरू में पाकिस्तान में गधों के बढ़ते व्यापार पर चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि लाहौर में गधों की तादात काफी बढ़ रही है। गधों की तादाद के मामले में पाकिस्तान तीसरा मुल्क बन चुका है। इतना ही नहीं गधों को बीमारी से मुक्त रखने के लिए पंजाब की सरकार ने अलग से अस्पताल भी बनवाया है। इसके बाद रिपोर्टर बताते हैं कि सिर्फ लाहौर में गधों की तादाद 41,000 से ज्यादा है। रिपोर्टर के मुताबिक यहां गधे पालना मुनाफे का कारोबार है और रोजाना इन गधों के मालिक इनसे 1,000 रुपए तक की कमाई भी कर लेते हैं।

लेकिन इस वीडियो के अंत में रिपोर्टर गधे पर बैठ कर जैसे ही पीटूसी (पीस टू कैमरा) देते हैं गधा अचानक भड़क जाता है और रिपोर्टर भी चौंक जाते हैं। वीडियो में नजर आ रहा कि किसी तरह गधे से उतरकर रिपोर्टर अपनी जान बचाते हैं।

Donkey business flourishing in Lahore and look at the way my old Freind Amin Hafeez reporting donkey business by risking his life pic.twitter.com/FHYuQrYOqP

— Hamid Mir (@HamidMirPAK) December 19, 2018