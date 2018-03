पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट मैच में एक पाकिस्तानी गेंदबाज पांच बार कोशिश करने पर भी एक गेंद नहीं फेंक पाया। वह बार-बार रनअप लेकर आता और क्रीज पार कर जाता। विपक्षी टीम के खिलाड़ी इस पर उसका मजाक बनाते दिखे। टीम के कप्तान और कोच भी हताश नजर आए। मैदान से लेकर सोशल मीडिया पर इस पाकिस्तानी खिलाड़ी की जमकर किरकिरी हो रही है।

हुआ यूं कि रविवार को श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी कर रही थी। पाकिस्तानी गेंदबाज वहाब रियाज अपने 19वें ओवर की पांचवीं गेंद फेंकने जा रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, जो शायद वह जीवन भर याद रखें। वह रनअप लेकर गेंद फेंकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसे फेंक नहीं पाए। यह चीज उनके साथ लगातार पांच बार हुई। मने पांच बार वह रनअप लेकर आए, लेकिन गेंद न फेंक सके।

पवेलियन में बैठे विपक्षी टीम के खिलाड़ी इस दौरान उनका मजाक बनाते दिखे। वहीं, पाकिस्तीन टीम के कप्तान सरफराज अहमद और कोच मिकी आर्थर का चेहरा भी इस पर उनकी झल्लाहट साफ बयान कर रहा था। सरफराज उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वह रियाज को घूर रहे थे। उधर, कोच पवेलियन में बैठे थे। जब-जब वह गेंद फेंकने में नाकामयाब होते, उनके चेहरे पर मायूसी का आलम और गहरा जाता। अंत में उन्होंने बालकनी से अंदर जाना ही मुसासिब समझा।

Ind vs Ban T20 Final: बारिश कर सकती है भारत-बांग्लादेश के बीच फाइनल मैच का मजा किरकिरा

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट, BAN- 80/4

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें भारत वर्सेज बांग्लादेश लाइव टी20 मैच

LIVE क्रिकेट स्कोर, India vs Bangladesh T20, Nidahas Trophy Final Live Streaming: युजवेंद्र चहल के सामने बांग्लादेश ने टेके घुटने, भारत को चौथी सफलता

मैदान से लेकर सोशल मीडिया पर रियाज की बेइज्जती हुई है। हालांकि, रविवार को खेल के तीसरे दिन उन्होंने तीन विकेट अपनी झोली में गिराए। रियाज ने श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चंडीमल विकेट भी झटका था। पाकिस्तानी टीम पहली पारी में 262 रनों पर ढेर हो गई थी। जबकि श्रीलंका ने पहली पारी में 482 रन बनाकर 220 रनों की उन्हें लीड दी।

Wahab Riaz misses his run-up ” FIVE TIMES ” in a row

Mickey Arthur’s Reaction