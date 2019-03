भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव का माहौल बना हुआ है। दोनों देशों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो युद्ध चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स भी इस युद्ध उन्माद से अछूते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में पाकिस्तानी चैनल्स की वीडियो क्लिप शेयर की गई है। बता दें कि इस वीडियो में न्यूज एंकर मिलिट्री लिबास पहनकर एंकरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट के साथ कैप्शन में लिखा है कि टमाटरों के बदले एटम बम, फैंसी ड्रेस शो, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर सर्कस जारी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अन्य पाकिस्तानी चैनल के रिपोर्टर का भी वीडियो सामने आया था। जिसमें पाकिस्तानी रिपोर्टर टमाटर के बदले भारत के खिलाफ एटम बम के इस्तेमाल की बात करता दिखाई दिया था।

हालांकि ऐसा नहीं है कि यह माहौल सिर्फ पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर ही दिखाई दे रहा है। भारतीय मीडिया भी इस मामले में कुछ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। एक भारतीय टीवी न्यूज चैनल पर भी न्यूज एंकर मिलिट्री लिबास में बाकायदा हथियार के साथ दिखाई दिए थे। वहीं सोशल मीडिया पर इन मीडिया चैनल्स को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

From “atom bomb for tomatoes” to fancy dress shows, jingoistic circus on Pakistani news channels continues: pic.twitter.com/RoBiuCEO65

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) February 28, 2019