राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-इंसान (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान जल्द ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इमरान खान को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही हैं। कहीं उनका ढाबे में आम आदमी की तरह खाना खाने का वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं उनके किसी भाषण का वीडियो चर्चा में बना हुआ है। इन्हीं सबके बीच इमरान खान की जीत पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और इस संबंध में एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में पत्रकार हामिद मीर बैलेट पेपर दिखाते हुए पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली और नतीजों पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वीडियो को शेयर करते हुए पाकिस्तान में 25 जुलाई को हुए आम चुनाव और इमरान खान की पार्टी पीटीआई की जीत पर कुछ लोगों द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा था, जिस पर अब खुद पत्रकार हामिद मीर ने सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि उनका यह वीडियो अभी का नहीं, बल्कि पांच साल पुराना यानी 2013 का है।

Attention Attention somebody spreading this old video of 2013 and giving impression that I am exposing 2018 rigging actually I exposed this rigging in 2013 elections 5 years ago I gave lot of evidence of rigging to Justice Nasirul Mulk but PML-N criticised me in those days pic.twitter.com/Xfjs76hF4J

— Hamid Mir (@HamidMirPAK) August 2, 2018