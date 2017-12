पाकिस्तानी पत्रकार और शशि थरूर की दोस्त मेहर तरार ने कुलभूषण जाधव को कहा आतंकी, ट्विटर यूजर्स ने ऐसे सिखाया सबक

कुलभूषण जाधव और उनके परिवार के साथ पाकिस्तान में हुई बेअदबी पर पूरे देश में गुस्सा है। पर पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की एक जानी-मानी पत्रकार ने कुलभूषण जाधव को आतंकी कहा है। खास बात यह है कि इस महिला पत्रकार के भारतीय नेताओं के साथ दोस्ती के चर्चे आम रहते हैं। इंडियन नेवी के पूर्व ऑफिसर कुलभूषण जाधव को आतंकी कहने वाली पाकिस्तानी पत्रकार का नाम है मेहर तरार। मेहर तरार पेज थ्री और सोशल सर्किल में कांग्रेस नेता शशि थरूर की दोस्त हैं। भारत में जब कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ बदसलूकी की खबरें पाकिस्तान पहुंची तो मेहर तरार ने कहा कि भारतीय तो पाकिस्तानियों के साथ इससे भी बुरा बर्ताव करते हैं, और अब जब एक आतंकी के परिवार के साथ ऐसा हुआ तो चिल्ला रहे हैं। मेहर तरार ने ट्वीट किया, ‘ एक आतंकी के परिवार के साथ बदसलूकी हुई? भारत तो पाकिस्तानियों के साथ और भी बुरा व्यवहार करता है और अब ‘अन्याय’ कहकर चिल्ला रहा है। शिखर सम्मेलन रद्द कर देना, भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ प्रदर्शन, दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू करने से मना कर देना, पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर देना, लगातार मीडिया में बदनाम करना।’

A terrorist’s family was “ill-treated”? India treats Pakistan worse than anything yet cries hoarse about Pak’s “injustices”. Cancellation of summits, protests against Pak artists working in India, refusal to start a dialogue, banning Pak actors/others, constant media trashing — Mehr Tarar (@MehrTarar) December 26, 2017

A terrorist ?? What an irony you provide safe home to Osama uncle, dawood chacha, mulla Umar, haffeez sayeed and a lot more, I can’t even name them here. Have the audacity to stoop and treat them exactly how you treated jadhav’s kin. — Shubham Mahindru (@shubham5757) December 27, 2017

On the contrary – if he was actually a terrorist he and his family would have received VIP treatment in Pakistan, like Osama, Dawood, Hafiz Saeed and gang https://t.co/dv8SN96nAq — Rohit Agarwal (@ragarwal) December 26, 2017

मेहर तरार के इस ट्वीट पर भारत के ट्वीटर यूजर्स ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई और याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन ने अपना ठिकाना किस देश को बनाया था। शुभम महिन्द्रू ने लिखा, ‘ एक आतंकी? क्या मजाक है, आप ओसामा अंकल को शरण देती हैं, दाऊद चाचा, मुल्ला उमर, हाफिज सईद और ना जाने कितने आपके यहां रहते हैं मैं तो नाम भी नहीं ले सकता हूं, क्या आपके देश में हिम्मत है कि जैसा व्यवहार आपने कुलभूषण के परिवार वालों के साथ किया वैसा ही इन लोगों के साथ करें।’ रोहित अग्रवाल लिखते हैं, ‘इसके विपरित अगर वह आतंकी होते तो आपके देश में चल रही प्रथा के मुताबिक उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जैसे ओसामा, दाऊद और हाफिज सईद को मिलता है।’ विक्रांत कश्यप ने लिखा, ‘ एक आतंकी देश से मानवता या अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना ही बेमानी है।’ न्यारा ने लिखा, ‘मेहर तरार मैडम आप गलत जगह बाजी लगा रही हैं।’ एक यूजर ने लिखा, इसलिए पाकिस्तानियों से उन्हीं की भाषा में बात करनी चाहिए।’

Being a failed rogue state and your wanting it to be one are unfortunately not the same but whatever helps you sleep at night 🙂 — Zohaib Kaludi (@Zohaibkaludi) December 27, 2017

Why do you, who deny your hindu ancestry, be allowed to work in predominantly hindu india & make money ? — Concerned Citizen (@kesavan1939) December 28, 2017

Excuse the world! He hasn’t been proved to be a terrorist by any civilised court except for your Kangaroo military court in your banana republic! The entire world saw how ridiculous u looked b4 the ICJ! Why do believe India is obliged to allow Pak artist work n India? — Sandy Boy! (@ssingapuri) December 28, 2017

Agar visa dena band kar diya India na tho tere desh ka aadmi tarap tarap ke marega…Baap h ham tabhi MFN ka darja de rakha h ..jis din o hata liya na bukhe maroge sab ke sab …dimag me dal lo madam..sab tharoor nai hote — Er Prabhat (@pkprabhat0) December 27, 2017

On the contrary – if he was actually a terrorist he and his family would have received VIP treatment in Pakistan, like Osama, Dawood, Hafiz Saeed and gang https://t.co/dv8SN96nAq — Rohit Agarwal (@ragarwal) December 26, 2017

Kabhi visa ke liye bheekh maangte ho..kabhi aman ki asha tamasha karte ho…bhikhari logon ke haath Paise lag jaye toh hawa mein udna zahir hai..madam kulbhushan jadhav ki wife ke chappal zaroor lete aana jab aaoge.. — Shiv Raj Nair (@shivRnair_91) December 27, 2017

