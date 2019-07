पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल की एंकर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल इस एंकर ने टेक कंपनी ‘एप्पल’ को खाने वाला एप्पल (सेब) समझ लिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद मीम्स की बाढ़-सी आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी चैनल पर पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर मंथन के दौरान एंकर नायला इनायत ने यह बड़ी गड़बड़ कर दी।

क्या था मामलाः शो में डिबेट कर रहे एक एक्सपर्ट ने कहा कि एप्पल का सालाना टर्नओवर पाकिस्तान के कुल बजट से भी ज्यादा है। एप्पल से सीखने की जरूरत है कि व्यापार कैसे होता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एंकर कहती हैं, ‘हां मैंने भी सुना है कि अलग-अलग तरह के सेब का काफी बड़ा कारोबार है।’ इस पर एक्सपर्ट ने तुरंत उनकी जानकारी को ठीक किया लेकिन यह वीडियो क्लिप वायरल हो गया।

National Hindi News, 06 July 2019 LIVE Updates: पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Apple business and types of apple, just some regular tv shows in Pakistan.. pic.twitter.com/3Sr7IBl7ns

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) July 4, 2019