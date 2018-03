अगर कहें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली के फैन दुनिया में सबसे ज्यादा हैं तो ये अतिश्योक्ति नहीं होगी। अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर विराट कोहली ने ना सिर्फ भारत में, बल्कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हजारों-लाखों फैन्स बनाए हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी फैन ने विराट कोहली से खास अपील की है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है। जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच हुए मैच में एक दर्शक ने टीवी कैमरों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

दरअसल यह दर्शक भारतीय कप्तान विराट कोहली का फैन था और उसके हाथ में प्लेकार्ड था, जिस पर लिखा था कि ‘हम विराट कोहली को पाकिस्तान सुपर लीग में देखना चाहते हैं।’ पाकिस्तानी शख्स का विराट कोहली को यह संदेश देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसपर भारतीय फैंस ने भी मजेदार प्रतिक्रिया दीं। एक कमेंट में लिखा गया, ‘जान प्यारी है भाई उसको। तुम लोग पता नहीं कौन सी जेब में बम लेकर बैठो हो।’

एक कमेंट में लिखा गया, ‘विराट बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, पीएसएल उन्हें नहीं खरीद सकता।’ वैभव देव लिखते हैं, ‘आने को तो विराट आ सकते हैं लेकिन पीएसएल के पास उन्हें खरीदने के लिए ज्यादा बजट नहीं है।’ नमन गुप्ता लिखते हैं, ‘भाई बहुत महंगे हैं कोहली।’ सुनील लिखते हैं, ‘कोहली को बुलाने के लिए विश्व बैंक से लोन लेना पड़ जाएगा।’

Fans want to see Virat Kohli at the Pakistan Super League #PSL2018 pic.twitter.com/GrOj1ZckE7

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) February 28, 2018