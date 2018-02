पाकिस्‍तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वहाब रियाज ट्विटर पर पोस्‍ट की गई एक तस्‍वीर को लेकर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, 22 फरवरी को वहाब की पत्‍नी जैनब का जन्‍मदिन होता है। इसी मौके पर वहाब ने उनके संग एक तस्‍वीर पोस्‍ट की और लिखा, ”आपके विशेष दिन के हर पल के लिए ढ़ेर सारी मुस्‍कुराहटें और दुआएं भेज रहा हूं। शानदार ढंग से वक्‍त बिताइए और हैप्‍पी बर्थडे जान। काश मैं आपके साथ होता।” वहाब इन दिनों पाकिस्‍तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलने के लिए दुबई पहुंचे हुए हैं। वहाब की तस्‍वीर पर बहुत से यूजर्स ने जैनब को जन्‍मदिन की शुभकामनाएं दीं तो कई उन्‍हें इस्‍लाम के बारे में नसीहत देने लगे। मसलन, अबू बर शेख नाम के यूजर ने कहा, ”हम अवाम को क्‍यों मजे करवा रहे हो बेग़ैरत आदमी…मियां बीवी का रिश्‍ता ऐसा नहीं होता।” एक अन्‍य यूजर ने वहाब को ‘जोरू का ग़ुलाम’ तक कह दिया।

मोहम्‍मद साजिद नाम के शख्‍स ने लिखा, ”थोड़ी शर्म रखो। अपनी बीवी की तस्‍वीर पोस्‍ट कर के सैकड़ों-हजारों ना-मेहरम मर्दों को उसे देखने का मौका देते हो।” आमिर मिर्जा ने लिखा, ”भाई बॉक्‍स में भेज देते। पूरी दुनिया को बताने की क्‍या जरूरत थी।” एक अन्‍य यूजर ने लिखा, ”तुम्‍हें यह सब पब्लिकली नहीं करना चाहिए। तुम एक अच्‍छे मुसलमान हो और तुम्‍हें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए।”

Sending you lots of smiles and prayers for every moment of your special day! Have a wonderful time and a very happy birthday jaan, wish I was with you ❤️ pic.twitter.com/3VdpHqlAFe — Wahab Riaz (@WahabViki) February 22, 2018

देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं:

You shouldn't do this publicly. You are a good Muslim man and you should behave like one — Andyfoodieslayer (@Andyfoodieslay1) February 22, 2018

Have some shame, posting your wife’s picture enabling hundreds and thousands of na mehram men to look at her. — Mohammad Sajid (@Saj_Qureshi) February 22, 2018

بھیا ان باکس میں بھیج دیتے۔ ساری دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ — Amir Mirza (@amirzadesign) February 22, 2018

Saala joru ka ghulam. — Khan Khan (zalmi) (@PrKhan1) February 22, 2018

hum awam ko kyu mazay karwa rahay ho begherat admi…mian biwi ka rishta aisa nhi hota .. — abubakar sheikh (@abubakar1144) February 22, 2018

वहाब पीएसएल में पेशावर जल्‍मी की टीम से खेल रहे हैं। उनकी गेंदों में रफ्तार तो है, मगर अक्‍सर वह लाइन-लेंथ में गड़बड़ कर जाती हैं। 2011 के विश्‍व कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 46 रन देकर 5 विकेट झटकने के बाद वहाब का सितारा चमका था। उस मैच में वहाब ने वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़‍ियों को आउट किया था। हालांकि इसके बावजूद वह टीम की हार को टाल नहीं सके थे।

रियाज ने अपने एकदिवसीय कॅरियर में 78 पारियों में 102 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा 27 टी20 मैचों में उनके नाम 7.98 के इकॉनमी रेट से 28 विकेट्स दर्ज हैं।

