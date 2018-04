पुरानी फोटो शेयर कर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दी ‘भाभी’ सानिया मिर्जा को बधाई, मिला ये जवाब

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी भी बहुत पसंद करते हैं। सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की है। अक्सर शोएब मलिक के साथी क्रिकेटर ट्विटर पर सोनिया और शोएब को लेकर मजे लेते दिखाई देते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान ने शोएब मलिक और सानिया मिर्जा को उनकी शादी की आठवीं सालगिरह की बधाई देते हुए ट्विटर पर काफी मजे लिए। शादाब ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें शादाब एक बाइक पर बैठे हैं और जिसे शोएब मलिक चला रहे हैं।

इस फोटो के कैप्शन में शादाब ने लिखा, “शोएब भाई और सानिया भाभी को शादी की सालगिरह मुबारक हो। भाभी मेरे बजाए आपको इस बाइक पर होना चाहिए।” शादाब के इस ट्वीट पर सानिया ने भी बहुत ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया। सानिया मिर्जा ने लिखा, “शुक्रिया शादाब, लेकिन मेरी सीट लेने के लिए तुम ज्यादा जल्दी में थे।” सानिया के अलावा शोएब मलिक ने भी शादाब को शुक्रिया कहते हुए लिखा, “शुक्रिया शादाब, जब बच्चों के पास बाइक हो, लेकिन लाइसेंस नहीं हो तो यही करना पड़ता है।”

Happy wedding anniversary @realshoaibmalik bhai and @MirzaSania bhabi. Bhabi you should be on that bike instead of mepic.twitter.com/dOuc3gXTTe — Shadab Khan (@76Shadabkhan) April 12, 2018

Hehe thank you Shadab… but you were in such a hurry to take my seathttps://t.co/8IOxTfCvPl — Sania Mirza (@MirzaSania) April 12, 2018

Thank you Shadi. Jab bacho key pass bike ho per license nahi to yeh sab kerna parta hey — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) April 12, 2018

आपको बता दें कि हाल ही में सानिया ने उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था जो कि उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाते हुए कह रहे थे कि अब आप भारतीय नहीं रहीं, बल्कि शोएब मलिक से शादी कर पाकिस्तानी बन गई हैं। इन ट्रोलर्स को जवाब देते हुए सानिया मिर्जा ने कहा था कि वे भारतीय हैं और उन्हें इस पर गर्व है। अच्छा होगा कि गिरे हुए लोग उन्हें उनकी नागरिकता के बारे में न बताएं। बता दें कि सानिया मिर्जा ने पिछले कई सालों में टेनिस में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया है। मैच-दर-मैच सानिया मिर्जा के प्रशंसकों के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि सानिया मिर्जा ने साल 2010 में पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी कर ली थी। एक पाकिस्तानी के साथ शादी करने के बाद से कई लोग उन पर निशाना साध चुके हैं।

