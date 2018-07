पाकिस्तान में आज चुनाव हो रहे हैं। वहां की जनता एक नई नेशनल एसेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान कर रही है। इस बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल ने पाकिस्तान के लोगों से वोट देने की अपील की, लेकिन वे मजाक का पात्र बन गए। वे बनियान पहनकर लोगों से वोट देने की अपील की, लोगों ने उनके बनियान को लेकर ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।

उमर अकमल ने अपने ट्वीट में कहा कि,”मेरी आप सब से गुजारिश है, मेरे भाई, मेरी बहनें, बुर्जुग आप सभी अपना वोट बिल्कुल भी जाया न करें। पोलिंग स्टेशन जाएं। अपना वोट अवश्य दें।” उमर के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनके ड्रेस को लेकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यूजर्स ने कुछ इस तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए। …भाई, बनियान के उपर शर्ट तो पहन लेते। …शर्ट तो पहले पहन ले, बनियान पहन के ज्ञान देने आया है। …भाई वीडियो बनाते वक्त कम शर्ट ही पहन लेता। बनियान में क्या रोटियां डालने जा रहा है तंदूर पे। …वोटिंग है, खुशी का टाइम है। रोने वाली शक्ल क्यों बना रखा है। …हां जी, अब यही काम रह गया। क्रिकेट तो आपके बस का रहा नहींं। …ऐसा लगा रहा है जैसे तुमने काफी सालों से अपने बनियान को नहीं धोया है। …भाई कोई इसको शर्ट ला के दे दो।

Seems like you haven’t washed your banian for years.. Lol@Umar96Akmal

— Haridh kll (@HaridhKll) July 24, 2018