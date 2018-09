पाकिस्तान के एक टीवी एंकर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एंकर बुलेटिन के दौरान ऑन एयर अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस एंकर ने यूएई में चल रहे एशिया कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए एक मैच की एकरिंग करते समय यह हरकत की। यह वीडियो पाकिस्तान के SAMAA TV न्यूज के एंकर का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस पुरूष एंकर के साथ एक अन्य महिला एंकर भी एंकरिंग करने के लिए बैठी हुई हैं। यह टीवी एंकर मैच में पाकिस्तानी की मजबूत स्थिति पर बातचीत कर रहा था लेकिन इस बीच अचानक उसने एक बेहद ही शर्मनाक हरकत कर दी। एंकर की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई है।

ऐसी हरकत करते वक्त इस एंकर को इल्म भी नहीं था कि वो ऑन एयर है। ऑन एयर होने की जानकारी होते ही वो सकपका जाता है। इस वीडियो को सैयद रजा मेहदी नाम के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने इस एंकर की आलोचना की है। एंकरिंग के दौरान मिडिल फिंगर दिखाते हुए इस एंकर के वीडियो पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं।

When panel producer is in so much hurry to switch!!! RIP Journalism pic.twitter.com/6NeYRwxNvB — Syed Raza Mehdi (@SyedRezaMehdi) September 22, 2018

Tonight ONE can confidently claim Pakistan’s future is in safe hands. #PAKvAFG pic.twitter.com/fC1PAFJ1rG — ONE (@CallSignONE) September 21, 2018

The other side of the real picture https://t.co/HgTc30xI5P — Brain_Nails (@BrainNails) September 22, 2018

When you forgot you are going on air before your excitement started..anchor person caught…#SamaaTv https://t.co/nrRKVUuKlV — Asad Aftab (@shasadaftab) September 22, 2018

बहरहाल आपको बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान की हालत काफी खराब हो गई है। रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब बुधवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत होनी है। इस मैच में जीतने वाली टीम ही फाइनल में भारत के साथ शुक्रवार को भिड़ेगी। जाहिर है फाइनल तक के सफर के लिए पाकिस्तान को किसी भी सूरत में बांग्लादेश से यह मैच जीतना होगाो।

