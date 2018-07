पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री सबा कमर विवादों में घिर गई हैं। अभिनेत्री के साथ यह विवाद उनकी एक तस्वीर को लेकर हुआ है। इस तस्वीर में सबा कमर सिगरेट पीती नजर आ रही हैं। तस्वीर में नजर आ रहा है कि सबा कमर फोटोशूट के लिए तैयार होते वक्त सिगरेट पी रही हैं। हाथों में सिगरेट के साथ सबा की तस्वीर वायरल होने के बाद अभिनेत्री पर लोगों ने जमकर निशाना साधा है। मोहसिन नाम के एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि ‘जब स्मोकिंग ही आपकी जिंदगी बन जाए तो यही सबा कमर हैं।

एक यूजर ने लिखा कि ‘देखिए कैसे पाकिस्तानी अभिनेत्रियां नाम कमाने के लिए नीचे गिरती हैं? कृपया इसके बारे में कुछ कहिये।’ एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘सबा कमर भी अब माहिरा खान का अनुसरण कर रही हैं।’ एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा की ‘ वो गरीब हैं, उनके पास घर नहीं हैं। उनके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सबा कमर की तरह ही बनिये।’ हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर सबा कमर का बचाव भी करते नजर आए।

When smoking is your life…. thats Saba Qamar ! pic.twitter.com/sTW4QuGK8h — MOHSIN (@MemonHere) July 19, 2018

@mahwashajaz_ see how low Pakistani actress are going to get fame, please speak about it. — M Hanzala Tayyab MHT (@OfficialHanzala) July 19, 2018

She, is GHAREEB, HOMELESS and doesn’t have money to buy clothes.But still smiling..be like Saba Qamar pic.twitter.com/Q1aJW6nQrk — sugar_coated (@sir_drd_starter) July 20, 2018

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान के साथ फिल्म ‘हिंदी मीडियम’ में सबा कमर ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके काम की काफी तारीफ भी हुई थी। सबा कमर वहीं अभिनेत्री हैं जिन्होंने कभी एक रियलिटी शो में पाकिस्तान की पोल खोली थी। सबा कमर ने कहा था कि ‘पाकिस्तान जो एक पाक जमीन मानी जाती है, जिसके हम नारे भी लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं और जिस तरह से हमारी चेकिंग होती है मैं आपको बता भी नहीं सकतीं।

मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि जब आपकी एक-एक चीज की चेंकिंग होती है।’ एक वाकये का जिक्र करते हुए सबा ने कहा था कि ‘मुझे याद है जब मैं शूटिंग के लिए टिबलिसी गई थी, मेरे साथ मेरा क्रू था इंडियन वह सब निकल गया और मुझे रोक लिया। मेरा जो पासपोर्ट था वह पाकिस्‍तान का था। मेरी इनवेस्‍टिगेशन हुई, इंटरव्‍यू हुआ और उसके बाद मुझे जाने दिया गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये पोजीशन है, हम दुनिया में कहां स्टैंड करते हैं।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App