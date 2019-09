सोशल मीडिया में पिछले कुछ समय से पाकिस्तान को लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान के मंत्री कभी सलमान खान को रॉ एजेंट समझ ले रहे हैं तो कभी वहां के टॉप ब्यूरोक्रैट रहे जनाब पोर्न स्टार को कश्मीर का पीड़ित युवक समझ कर अपनी छीछालेदर करवा बैठ रहे हैं। अब एक बार फिर से पाकिस्तानियों की खिल्ली उड़ रही है।

दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विराट कोहली को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सदस्य दिखाया गया है। वीडियो पर भारत के लोग पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि कौन सा सस्ता नशा करते हो भाई तुम लोग। वहीं कुछ लोग पाकिस्तान को उसकी औकात भी बता रहे हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान की पत्रकार नाइला इनायत ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था।

नाइला इनायत ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीनगर में खेल रही है। विराट कोहली पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। बस कुछ रेगुलर डिल्यूजन है और कुछ नहीं।

वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि साल 2025 चल रहा है और श्रीनगर के स्टेडियम में टी-20 का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। कमेंटेटर की आवाज़ आती है – पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच श्रीनगर में टी-20 का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। पाकिस्तान के पास दो खास बल्लेबाज हैं- बाबर आजम और विराट कोहली।

वीडियो में आगे दिखता है कि ये मैच अपने घर में एक परिवार टीवी पर देख रहा है। बच्ची बोलती है कि विराट कोहली ही ये मैच जितवाएगा। उसके बगल में एक छोटा बच्चा और एक आदमी बैठा होता है। वो आदमी उस बच्चे से कहता है- पहले कोहली इंडिया के लिए खेलता था। बच्चा हैरान हो जाता है और पूछता है- कौन इंडिया? फिर आदमी बड़ी तीखी सी स्माइल करता है। उसके बाद एक ग्राफिक्स आता है और दिखता है कि इंडिया और बांग्लादेश में हरा रंग फैल गया है। यानी पाकिस्तान का कब्जा हो गया है और लिखा होता है ग्रेटर पाकिस्तान यानी कि अखंड पाकिस्तान।

Pakistan cricket team playing in Srinagar, Virat Kohli playing for Pakistan. Just some regular delusions, nothing else. pic.twitter.com/swBnUp3ShM — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 4, 2019

इसी वीडियो पर देखिए किस तरह से ट्विटर पर पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है:

Are there any Pakistani here? Virat kohli wants to tell you something.. pic.twitter.com/zrcTf6vdf8 — sumit sonu (@sumithadke7) September 5, 2019

please let them keep dreaming, it’s good for people with no food, and government not taking care of their future — PakistanMatlabBhikharistan (@WarnThyFriend) September 4, 2019

Itne sab k baad baat inko cricket main virat ko lena hai na ki development ka sochna hai once a beggar alwz a beggar — TresVida (@TresVida18) September 5, 2019

Abe pahele ye dekho ke next world cup me Balochistan ki team na ho — Darshan Bhatt (@sxk4uNpmtNTPRsH) September 5, 2019

Wtf did I just watch?? They didnt bother to change the name just like qamar BAJWA, Najam SETHI, fawad CHAUDHARY, CHEEMAS, RANDHAWAS. They are still using Hindu names. Bhai naam to MUSALMAAN rakh lo ab religion change kr liya hai to. — Mayank Jaiswal (@MayankJ65079667) September 4, 2019

“aaj kohli jitvayega”. Even little kids of 2025 know not to rely on babar. — anita verghese (@anita76962940) September 4, 2019

