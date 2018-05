सोशल मीडिया में पाकिस्तानी टीवी चैनल की एक डिबेट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बहस के दौरान राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री को थप्पड़ मार दिया। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता नईमुल हक और पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाज) के नेता दानियाय अजीज मंगलवार (22 मई, 2018) को एक टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान नईमुल हक ने केंद्रीय मंत्री की किसी बात पर नाराजगी जताते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक नईमुल हक और दानियाल अजीज जियो टीवी के कार्यक्रम ‘आपस की बात’ में बतौर प्रवक्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मुनीब फारुख कर रहे थे। पैनल में दोनों प्रवक्ताओं के अलावा अन्य वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे। एंकर द्वारा दी गईं जानकारी के मुताबिक दोनों नेता जियो टीवी के इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद थे और कार्यक्रम का संचालन एंकर मुनीब फारुख लाहौर स्टूडियो से कर रहे थे।

सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नईमुल हक केंद्रीय मंत्री द्वारा किसी मुद्दे पर पीटीआई को चोर कहे जाने से खासे नाराज हो गए। इसपर पीटीआई नेता ने अजीज को थप्पड़ जड़ दिया और कहा, ‘आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की। आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए।’

रिपोर्ट के मुताबिक दानियाल अजीज डिबेट में कह रहे थे कि आमतौर पर पीटीआई नेताओं का व्यवहार बहुत असहिष्णु रहता है। वो आलोचनाओं को सहन नहीं कर सकते और हिंसा पर उतर जाते हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पीटीआई प्रवक्ता ने लाइव डिबेट शो में सहयोगी के साथ इस तरह का बर्ताव किया हो। इससे पहले भी साल 2011 में एक शो के दौरान नईमुल हक ने पीपीपी लीडर जमील सूमरो पर पानी का गिलास फेंककर मार दिया था।

दोनों वीडियो ट्वीट में देखें-

Tabdeeli begins on air. Imran Khan’s spokesperson Naeem ul Haque slaps the federal minister Daniyal Aziz in a tv show. pic.twitter.com/bZdB2Mn5L4

— Naila Inayat (@nailainayat) May 22, 2018