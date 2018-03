इमरान खान ने भारत में मुस्लिमों के ‘हालात’ पर कसा तंज तो हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने दिया करारा जवाब

राजनेता और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान ने भारत के मुसलमानों की हालत पर तंज कसा है और कहा है कि आखिर क्यों पाकिस्तानी के लोगों को जिन्ना का शुक्रगुजार होना चाहिए। इमरान खान ने एक लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें ट्वीट की है। हालांकि इमरान खान को भारत के मुसलमानों की ओर करारा जवाब मिला है। ट्विटर पर ही इमरान खान को जवाब देते हुए एक हिन्दुस्तानी मुसलमान ने लिखा है कि हमारे यहां कुछ अंदरुनी समस्याएं हो सकती हैं लेकिन यहां हर दूसरे दिन बम नहीं फूटता है, आप अपने मुल्क के बारे में फिक्र कीजिए। इमरान खान ने आर्टिकल पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, “क्यों हमें कायद-ए-आजम का शुक्रगुजार होना चाहिए और पाकिस्तान की कीमत समझनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं।” माज सिद्दीकी नाम के एक यूजर ने इमरान खान को जवाब देते हुए लिखा, “हेलो सर, हमलोग भारत के नागरिक होकर खुश गौरवान्वित महसूस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हां मैं मानता हूं कि कश्मीर में दिक्कतें रही है, लेकिन हमलोग अपने मुल्क, पासपोर्ट, जीवन स्तर और कई दूसरी चीजों के साथ बहुत संतुष्ट हैं, आप कृप्या अपने बारे में चिंता करें।”

Why we should be thankful to Quaid-i-Azam and value Pakistan, realising how lucky we are. https://t.co/w9JhYta39B — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 17, 2018

एक यूजर ने लिखा, “भारत का एक अभिमानी मुसलमान इसे गलत कहता है, हमारे यहां आंतरिक समस्याएं और कुछ बीमार नेता हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहां हर दूसरे दिन बम नहीं फटते हैं, भारत बेस्ट है, जय हिंद।” मुर्तजा ने लिखा, “पाकिस्तान में तो खुद मुसलमान ही सुरक्षित नहीं हैं, जबकि भारत में हम मुसलमान सुरक्षित है और समृद्ध हो रहे हैं, इसे याद रखिए।” एक यूजर ने लिखा है, “मिस्टर खान मैं आपका प्रशंसक था लेकिन आपके धरने के दौरान लड़कियां नाच रही थीं, क्या कहना है आपका।” एक यूजर ने लिखा, “ऐसा आप कह रहे हैं जो मुंबई में परमेश्वर गोदरेज के स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा था जब देश में मुशर्रफ ने आपातकाल लगा रखा था।”

Hello Sir, We are very happy and blessed as Indian citizens Alhamdulillah. Yes, I do agree that Kashmir has been turbulent, but we are very satisfied with our county, passport, living conditions and every thing else you plz worry about yourselves — Maaz Siddiqui (Mark simpson) (@maazanas3723) March 17, 2018

Not true A proud Muslim from India we may have internal disputes and some temporary sick leaders but We dont have bombs going off every other day. India is the best Jai Hind — Fahdpedia (@faahdpedia) March 17, 2018

In pakistan muslims itself r not safe on the other hand we indian muslims r safe & prosperous in india remember this. — Murtuza (@murtuzaspeaks) March 18, 2018

फराज नाम के यूजर ने लिखा, “इमरान खान दोनों मुल्क के लोग सुकून से जी रहे होते अगर जिन्ना ने बंटवारा ना करवाया होता अपने निजी फायदे के लिए, मुल्क को नर्क के रास्ते ढकेल कर खुद मर गये।” एक यूजर ने लिखा भारत दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र हैं।

@ImranKhanPTI Dono countries ke log sukoon se jee rahe hote, agar Jinnah ne partition na karwaya hota apne personal benefit ke liye.. mulk ko narak ke raaste dhakka de kr khud marr ke chale gaye.. — faяaaz فراز (@mohdfaraazalam) March 18, 2018

really sir,this coming from you who wete chilling in parmeshwar godrej’s swimming pool in mumbai when the nation was dealing with emergency during Musharraf s regime in ur PAK SARZAMEEN SHAADAAB. — natasha (natalie rostova) (@natasharashiid) March 17, 2018

Mr khan I was your fan. But during your sit in time period there was just dance of girls with shame full clothing — Liaqat Ali Khan (@LiaqatA06278401) March 17, 2018

