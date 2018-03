भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के फैन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कोहली के चाहने वालों की कमी नहीं है। वहीं अनुष्का शर्मा भी भारत के बाहर काफी जलवा बिखेर रही हैं। दिसंबर में कोहली और अनुष्का की शादी के बाद से ही हर जगह यह क्यूट जोड़ी सुर्खियां बटोरती देखी जा रही है। पाकिस्तान में भी कोहली और अनुष्का के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 3 का फाइनल मुकाबला 25 मार्च को इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जाल्मी के बीच खेला गया। इस मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो काफी हैरान करने वाला था। दरअसल, मैच देखने आए क्रिकेट फैन्स में से कुछ लोग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के प्रशंसक निकले। पीएसएल के इस मैच में कुछ लोग कोहली और अनुष्का को देखना चाहते थे। दर्शकदीर्घा में मौजूद कुछ लोग कोहली और अनुष्का के लिए पोस्टर लेकर आए थे। इन पोस्टर्स में लिखा था, ‘हम विराट कोहली को पीएसएल-4 में देखना चाहते हैं, अनुष्का शर्मा के साथ’

सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का के इन पाकिस्तानी फैन्स की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स को ट्रोल कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि कोहली का साइनिंग अमाउंट पीएसएल की प्राइज मनी से ज्यादा है। एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘कोहली का साइनिंग अमाउंट 2.7 मिलियन है और पीएसएल में विनिंग अमाउंट ही 1 मिलियन है।’ अन्य यूजर ने लिखा, ‘सपने देखते रहो, आपको कोई भारतीय नहीं मिलेगा।’ एक यूजर ने कहा, ‘अपनी सरकार और सेना से कहो की इंसानिय से रहें, तब फिर दोनों देश हमेशा शांति के साथ रहेंगे।’ अन्य यूजर ने कहा, ‘विराट और भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते।’ किसी ने लिखा, ‘इतने अच्छे काम के लिए धन्यवाद, भारत की तरफ से आपको प्यार और सपने देखते रहो।’

Virat Kohli signing amount is 2.7 million.

And PSL winning prize is 1 million. — mukesh (@IamMksahu) March 25, 2018

Yeah . .we support love rather than war — MADIHA WAJAHAT (@madiha_wajahat) March 26, 2018

Hahaha — Pradeep Chenani (@PradeepChenani) March 26, 2018

Why???

Hahaha… — Asikul Mallick (@asikulmallick) March 26, 2018

Ask your government and military to behave as humanity manner both countries can have peace for ever. — Gururaj (@naikgururaj) March 26, 2018

विराट और भगवान ने इतनी आसानी से नहीं मिलते — Aaishwarya Pandey (@aaishwarya_p) March 26, 2018

Thank you guys for such a nice gesture ….. love from India and keep dreaming — mukesh (@IamMksahu) March 26, 2018

पाकिस्तानी फैन्स द्वारा विराट कोहली की मांग करने के मामले पर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा कि इस तरह की मांगें पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें अन्य देशों की टी-20 लीग में खेलने की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘….लेकिन हमें कम से कम उन्हें पीएसएल में खेलने के लिए आमंत्रित तो करना ही चाहिए। अभी तो वह नहीं आ सकते, लेकिन अगले सीजन के लिए उन्हें बुलाना जरूर चाहिए।’

