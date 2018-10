पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, झारखंड पुलिस के मॉक ड्रिल को बताया कश्मीर का वीडियो

देश के खिलाफ पाकिस्तान कई बार साजिशें रचता है और उसे मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि कोई ना कोई झूठ फैलाकर वो भारत को घेरने की कोशिश करे। लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान का यह प्रपंच किसी काम नहीं आता। हाल ही में पाकिस्तान ने एक और चाल चली है। इस बार सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान ने कश्मीर के युवाओं को भड़काने की कोशिश की है।

दरअसल पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है इस वीडियो में नजर आ रहा है कि देश के कुछ बहादुर पुलिस वाले कुछ लोगों पर बंदूक तान कर निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह वीडियो कश्मीर का है और यहां पुलिस आंदोलन करने वालों के साथ ऐसी ही दमनकारी नीति अपनाती है। लेकिन जब आप इस वीडियो की सच्चाई जानेंगे तो यह जान कर दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तान इस वीडियो को लेकर कितना बड़ा झूठ बोल रहा है।

