इमरान खान ने हिंदुओं को दी दिवाली की बधाई, टि्वटर यूजर ने कहा- मोदी से सीखिए 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही इमरान खान के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। देश की बिगड़ी हालत के लिए गाड़ियों तक की नीलामी करनी पड़ गई। अब इमरान अपने बधाई संदेश देने के चलते निशाने पर आ गए। इसके बाद उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की सलाह मिली है। दरअसल, इमरान खान ने दीवाली के मौके पर देश में रह रहे हिंदुओं को बधाई दी थी। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा।

दीवाली की शाम पाक पीएम इमरान खान ने अपने ट्विटर पर बधाई देते हुए लिखा, ‘हमारे सभी हिंदू नागरिकों को दीवाली की शुभकामनाएं’। इसके बाद से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इमरान ने बधाई संदेश देते समय सिर्फ पाकिस्तान के हिंदू नागरिकों का ध्यान रखा। इसी के चलते वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। इसी वजह से इमरान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बधाई देने का तरीका सीखने की सलाह मिल गई।

ट्विटर पर जयेश मेहता नाम के एक शख्स ने इमरान को पीएम मोदी द्वारा जारी किए बधाई संदेश का स्क्रीन शॉट भी भेजा। जिसमें पीएम मोदी से सभी देश वासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने देश के लोगों को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा था कि, ‘दीपावली की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि प्रकाश का यह पावन पर्व सबके जीवन में सुख, शांति एंव समृध्दि लेकर आए।’

Hello Khan saheb read how our PM @narendramodi is wishing Indian citizens on their festivals..Then compare it with your wishes to your Hindu populace..

Look into a mirror and tell us who is the small man in the big office? pic.twitter.com/6ePjh0XcKA

— Jayesh Mehta (@JMehta65) November 7, 2018