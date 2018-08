इस मजदूर की सुरीली आवाज़ का दीवाना हुआ सोशल मीडिया, वीडियो खूब हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर एक शख्स के गाने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। घर की दीवारों पर रंगाई-पुताई का काम करते हुए एक मजदूर जिस सुरीली अंदाज में गुनगुना रहा है उसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग उसके कायल हो गए हैं। यह वीडियो पाकिस्तान का है। 11 मिनट के इस वीडियो में यह मजदूर मशहूर गाना ‘हमारी अधूरी कहानी’ गा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि यह शख्स शुरू में तो कैमरे के सामने गाने से हिचकिचाता है, लेकिन इसके बाद यह मजदूर एक के बाद एक कई गाने गाता है। सोशल मीडिया पर इस शख्स की जमकर तारीफ हो रही है।

इस शख्स का नाम मुहम्मद आरिफ बतलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह शख्स ट्विटर पर भी एक्टिव है। इस मजदूर के वीडियो को सबसे पहले @akbartweets पेज से शेयर किया गया जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। शाकिब हुसैन नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘मैं इस इंसान के काम करने के अंदाज से प्रभावित हूं।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘इनकी आवाज दूसरे कई गायकों की तुलना में बहुत शानदार है। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यह इतना बेहतरीन गाते हैं।’ एक यूजर ने तो म्यूजिक इंडस्ट्री से इन्हें एक मौका देने की अपील भी की।

So I saw this on fb and decided we need to make this guy just as famous if not more than the #chaiwala. Apparently he’s from Pakistan and just listen to his voice for yourself pic.twitter.com/tGh3nYbdLq — Bayek of Siwa (@Classikhman) August 2, 2018

I’m more impressed with his work ethics. He keeps working as he sings. Bravo! — Saqib Hussain (@pakatheart) August 3, 2018

This is beautiful at the cloud level. His voice is so so much better than most of the singer who use autotune. He sang at the best level without any instrument and autotone. He is god himself. — LMAO (@mememe_Env) August 3, 2018

This is the most soothing voice i’ve ever heard ! — Cristiano Rona-Daldo (@argo_yourself) August 3, 2018

Kia bat hai janab ki. Give him chance if any one from media or showbiz industry or music industry. — {¶°~ Tunhaa Sagar~°¶} (@Sagartooka5336) August 3, 2018

आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ‘डब्बू अंकल’ के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गोविंदा के मशहूर गाने ‘आपके आ जाने से’ पर ‘डब्बू अंकल’ ने बेहतरीन डांस परफॉरमेंस दे कर सबका दिल जीत लिया था। इस वीडियो की बदौलत ‘डब्बू अंकल’ की पहचान बन गई थी। अब एक शख्स के बेहतरीन गाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।

देखें वीडियो :

